高知県は、県民体育館の再整備について隣接する高知市青年センターのグラウンド全面を取り込んで建て替える最終案を、高知市に提示しました。



12月1日、県の観光振興スポーツ部の小西繁雄部長が高知市の桑名市長に対し、県民体育館の再整備について最終案を説明しました。

県は県民体育館の老朽化を受けて、現在の場所に新しい体育館を建て、2029年度からの供用開始を目指していて、隣接する高知市青年センター「アスパルこうち」のグラウンドを取り込む方針を示していました。

しかし、グラウンドは「アスパルこうち」内の教育施設に通う不登校の児童・生徒や一般のサークルなどが利用していて、市の教育委員会は、グラウンド存続も含めた「教育施設への配慮」を県に求めてきました。

1日に県が示した最終案では―。





■県観光振興スポーツ部 小西部長「アスパルこうちのグラウンドを全面利用したい―」県は、桑名市長に対して、「アスパルこうち」のグラウンド全面を取り込む案を提示しました。県の最終案では、プロスポーツの試合やコンサートの開催を想定し、新しい施設には5000人が収容できるメーンアリーナとサブアリーナ、武道館などを整備します。また「アスパルこうち」のグラウンド敷地部分には、サブアリーナやプールなどが割り当てられます。県は、「教育的な配慮」として、新しい施設の屋上に児童・生徒が利用できる人工芝のグラウンドを整備して優先的に活用させるとし、グラウンドを利用してきた一般の利用者には、旧・高知南中・高のグラウンドの使用をすすめていくこととしました。桑名市長は、県の最終案を高知市議会定例会で12月中に説明し、2025年内にグラウンドの全面利用に対する結論を出すとしています。