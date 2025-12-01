

MINA(TWICE/MISAMO)

MINA(TWICE/MISAMO)が１日、都内で開催された「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」点灯式に登壇した。

【写真】TWICE・MINA「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」点灯式の模様

フェンディ ジャパン合同会社は、「表参道 フェンディ イルミネーション 2025」を、2025年12月1日から12月28日まで、東京・表参道エリアで開催する。その点灯式を12月1日に実施し、ブランドアンバサダーのMINA(TWICE/MISAMO)が登場。MINA一人では初めての点灯式となった。

バルーンスカートをあしらった、ショート丈のビスチェドレス姿のMINAが登場すると、点灯式会場となった表参道が騒然となった。

今回着用したコーディネートのポイントはキルティングのFFロゴモチーフとサテン製のリボン型のヘアクリップ、お気に入りアイテムに「ピーカブー ミニ」のバックに付いたフェンディ家の愛犬ITOにインスピレーションをを得た犬型のチャームを披露した。

表参道のイルミネーションの思い出を聞かれたMINAは「関西出身なので、表参道のイルミネーションの思い出はあまりないのですが、本当に素敵なので、今日がいちばんの思い出になるんじゃないかと思います」と感激の様子。

初の単独点灯式という大役に「たくさんの方々が集まってくださって、ちょっと緊張したりしたんですけど、素晴らしい瞬間をご一緒できて光栄に思います」と、集まったファンや関係者に感謝を述べた。

MINAが灯したイルミネーションは、12月1日から28日まで表参道エリアで開催される。