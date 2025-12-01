次の衆議院選挙・高知1区に、高知県議会議員で立憲民主党高知県連代表の田所 裕介氏が、党公認の候補者として立候補することを表明しました。



次の衆議院選挙・高知1区に立候補を表明したのは、立憲民主党の新人で党の県連代表をつとめる高知県議会議員の田所 裕介氏（45歳）です。



11月29日、高知市で出馬会見を開いた田所氏は、「県議会の中だけでは、県民の苦しい状況を打ち破るのは難しい」と国政挑戦の理由を述べ、食料品の消費税率0％や、公的助成による中小企業の賃上げなどの物価高対策に取り組み、地方重視の国政を目指すと強調しました。





■立憲民主党 新人・田所 裕介氏「国の進める政策は、必ずしも地方自治体の、高知県の実情に即していない部分もある。国へ地方の現状をより訴えることで、地方の課題をとらえた国レベルの政策を推進することで、様々な県政課題の解決に向けての積極的な取り組みをおこなうことができるようになる。高知県をより豊かに、安心・安全に暮らせる場所にしていくことを目指してまいりたい」次の衆議院選挙・高知1区には、これまでに参政党の新人・金城 幹泰氏が出馬を表明しています。