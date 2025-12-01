悠々と道路を横断するクマの姿。30日、山形市で撮影されたクマの映像です。山形市南部の住宅街で29日から30日夜にかけてクマの出没が相次ぎました。



30日午前8時ごろ、山形市の富の中地区の住宅に設置されていた防犯カメラがクマの姿を捉えていました。クマは道路を横断して玄関先を歩いています。



住民の男性「市役所の人が言うには170センチはある。クマが来る5分前に庭にいた。時間が少しずれていたらクマに遭っていたかもしれない」





住民の男性によりますと、当時、リビングにいた男性の母親が黒い影を目撃しました。防犯カメラを確認するとクマの姿が映っていたということです。中川悠アナウンサー「防犯カメラに映っていたクマは住宅の敷地内を通って裏口に出ていったと見られています」住民の男性「市役所の人が『クマが1回通った道は安全だと思ってまた通る』と言っていたのできのうのうちにクマスプレーを買った。注意喚起はよく聞いていたがまさかクマが来るとは思っていなかった」山形市では、29日夜から30日夜にかけて、南館や富の中など市内南部の住宅地でクマの目撃が相次ぎました。市によりますと目撃されたクマは同一の個体だとみられています。このうち、30日午前6時ごろ、市立第十中学校の敷地内の自転車小屋付近でクマ1頭が目撃されました。出没を受けて1日は教職員らが見守る中、保護者の車で登校する生徒が見られました。今回クマが目撃された現場の近くに残されたふんにはカキの実を食べた痕跡があったということです。市によりますと1日も午後2時過ぎに、市内の吉原三丁目と漆山でそれぞれクマ1頭が目撃されています。市などは周辺にクマが潜んでいる可能性もあるとして夜間や早朝の時間帯の外出を控えるなど注意を呼びかけています。