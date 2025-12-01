立憲民主党の野田佳彦代表が11月29日、高知入りし、国政における「中道」勢力の結集を目指し、野党に転じた公明党との連携に意欲を示しました。



立憲民主党の野田佳彦代表は、党勢拡大に向けた全国遊説の一環で11月29日、高知市を訪れました。



野田代表は報道陣に対し、自民党との連立から離脱した公明党の動きに言及しました。

公明党の斉藤鉄夫代表が29日、東京都内での党の会合で「中道改革」を軸とした与野党の結集を呼びかけたことに野田代表は「中道の理念は親和性がある」と述べ、公明党との連携に意欲を示しました。





■立憲民主党 野田佳彦代表「（公明党が）26年間の連立を解消したということは、相当覚悟を持って解消したと思うし、軸となる理念が中道だということでは、我々と極めて親和性があると思っている。その他（の党）も含めて、中道勢力をもっと大きくして、右に傾いている政権に対峙をしていくことを心がけていきたい」また野田代表は、今後の国政選挙での公明党との協力について「中道政権をつくるのであれば推薦がなくても、人物本位で選んでもらえる人もいると思う」と述べ、これからの協議に期待感を示しました。