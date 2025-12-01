ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７３、伊７２ｂｐ　先週末からの水準を維持
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ　　　　2.728
フランス　　　3.459（+73）
イタリア　　　3.448（+72）
スペイン　　　3.208（+48）
オランダ　　　2.868（+14）
ギリシャ　　　3.341（+61）
ポルトガル　　　3.046（+32）
ベルギー　　　3.234（+51）
オーストリア　3.009（+28）
アイルランド　2.93（+20）
フィンランド　3.075（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）