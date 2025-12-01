ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７２ｂｐ 先週末からの水準を維持
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%）
ドイツ 2.728
フランス 3.459（+73）
イタリア 3.448（+72）
スペイン 3.208（+48）
オランダ 2.868（+14）
ギリシャ 3.341（+61）
ポルトガル 3.046（+32）
ベルギー 3.234（+51）
オーストリア 3.009（+28）
アイルランド 2.93（+20）
フィンランド 3.075（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
