¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÂÎ©Íü²Ö¤Ë¥À¥á½Ð¤·¡ªÀèÇÚÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÉÔµÁÍý¡ÖÁê¼ê¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤ë¤è¡©¥ë¡¼¥º¤Ê»Ò¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬11·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥ÂÎ©Íü²Ö¡Ê33¡Ë¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¡ÖÁá¤¯²ò·è¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÌä¤¦¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÎ©¤¬¡Ö7Ç¯Á°¤Ëº´Ìî»ËÏº¤µ¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ÀÎ¤Î¤³¤ÎºîÉÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇDVD¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤ÀÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Ã¤Æ¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¾å¾Â¡£¡ÖDVD¤ò2Ëç¤Û¤É¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ëÂÎ©¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©7Ç¯Á°¤Î¤ò!?¤è¤¦¼Ú¤ê¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¶Ã¤«¤»¤Æ°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤ë¤è¡©¥ë¡¼¥º¤Ê»Ò¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡Ö7Ç¯Á°¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Äµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤«¤éÊÖ¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬º£¤Î¤È¤³¤í1²ó¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¼áÌÀ¤¹¤ëÂÎ©¤Ë¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡Ä7Ç¯¤Ã¤Æ¡£Áê¼ê¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¾å¾Â¼«¿È¤¬Ä¹¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ£ËÜµÁ°ì¤µ¤ó¤«¤é·ëº§½Ë¤¤¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿6ËçÁÈ¤Î¤ª»®¡£Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï1Ëç¤â·ç¤±¤Ê¤¤¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¿¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤ì¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò¾è¤»¤Æ¶á½ê¤Î¿Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»®¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡ÄÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö7Ç¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢4¡¢5Ç¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°³°¤¹¤È¡¢¡È¤¢¤Î¤È¤¤Î»®ÊÖ¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¤«¤·¤Ê¤â¤ó¤ä¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤è¤¦¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤Î²È¤òË¬¤Í¤¿»þ¤Ë»®¤ò¸«¤Ä¤±¡Ö¡È±ü¤µ¡Á¤ó¡¢¤³¤Î»®¡¢¥±¡¼¥»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤Î¤ä¤Ä¡Ä»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡È¤É¤¦¤¾¡Á¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Áê¼ê¤Î¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤òºÆ¸½¡£¡Ö²¿¤ä¤Í¤ó¡¢¤½¤Î¸À¤¤Êý¡ª¡È¤¢¤¢¡Ä¤½¤¦¤À¤Ã¤¿!!!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¡ª²¿Ç¯¤â¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤É¤¤¤Æ¡Ä¡È¤É¤¦¤¾¡Á¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ä¡ª¤â¤¦¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂß¤·¼Ú¤ê¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢Âß¤·¤¿Êý¤Ï¡ªÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂÎ©¤ËÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£