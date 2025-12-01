フリーアナウンサー・上柳昌彦（68）が1日までに自身のブログを更新。11月27日に「乃木坂46」を卒業した久保史緒里（24）の“超多忙”スケジュールを明かした。

同じニッポン放送でレギュラーを持ち、番組での共演経験もある2人。上柳は初めて久保を見た際に「非常に華奢な控えめな感じの20歳の女性」という印象を持ったそう。「正直こりゃ大変そう」とも感じたというが「その後の久保史緒里さんの放送がどれほど素晴らしかったかは説明するまでもありません」と「乃木坂46のオールナイトニッポン」での活躍を称えていた。

久保は11月26日に卒業コンサート初日を終えた後、そのまま深夜ラジオの生放送に出演。上柳によれば「LF（ニッポン放送）を出たのが午前3時半、リハのための集合時間は午前7時と聞きました」と超多忙スケジュールをこなしていたという。

「30数曲を歌い踊り複雑なフォーメーションを見事にこなし、涙は流しても泣き崩れることもなく自分の気持ちをきっちりと皆さんにお伝えして久保さんは幕の向こうに去って行きました。今後の久保さんの人生に幸多からんことをと願うのみです」とエールを送っていた。