全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三田の大阪串揚げの店『串揚げたけちゃん』です。

何本でもいける！「けいなか」で味わう本場大阪串揚げ

慶応仲通商店街「けいなか」入口ほど近く。のれんごしに覗けば店内は大にぎわい。

カウンターに陣取り、まずは「キスと紅生姜！」。キスの身はふんわり。紅生姜の酸味とソースの相性、いいんだなあ。

キス140円、えび250円、紅生姜140円、ヒレ250円、とうふ140円、アスパラ140円、ナットウ140円、ニラ巻き140円、玉子140円、キリン一番搾り500円

『串揚げ たけちゃん』（右手前のトレー：左から）キス 140円、えび 250円、紅生姜 140円、ヒレ 250円、（左手前のトレー）とうふ 140円、（奥のトレー：時計回りに）アスパラ 140円、ナットウ 140円、ニラ巻き 140円、玉子 140円、（ドリンク）キリン一番搾り 500円 「ニラ巻き」「豆腐」なども人気のオリジナル串。あれば「シロハマグリ」もぜひ食べたい

極細パン粉でカラリと揚がり口当たり軽く、何本でもいけそう。「ナットウ」は、納豆を刻んだオクラやヤマイモなどと油揚げに詰めて揚げたオリジナル。丁寧に仕込まれた、オツな味わいだ。

店主武田典之さんの実家は、大阪串揚げの名店「武田」。その味を受け継ぎ、女将和美さんの実家があったこの地に、2001年オープン。大阪の味と活気ある「けいなか」、最高に合ってる。

『串揚げ たけちゃん』店主 （左）武田典之さん、（右）和美さん

店主：武田典之さん、和美さん「奥にテーブル席もあるので、混んでいてものぞいてみてください！」

『串揚げ たけちゃん』

［店名］『串揚げたけちゃん』

［住所］東京都港区芝5-20-19

［電話］03-3451-0488

［営業時間］16時半〜22時（LO）

［休日］土、日、祝、月

［交通］JR山手線ほか田町駅三田口、都営三田線三田駅A3出口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、どて焼きの画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】生姜香る“どて焼き”を七味でピリッと、レモンサワーがすすむ一品（7枚）