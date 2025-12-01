TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす（火）は北日本方面へ進む低気圧や前線の影響で、日本海側の地域は雲が広がります。特に北陸から東北の地域では夜から本格的に雨が降り出し、北海道では広く雪が降る予想です。また、あすは太平洋側の地域まで黄砂が飛散する可能性があります。太平洋側の地域は晴れる所が多くなりますが、黄砂の付着を防止するため、お洗濯は部屋干しがよさそうです。

あすの各地の予想最高気温です。
札幌　:6℃　 釧路　:7℃
青森　:12℃　盛岡　:10℃
仙台　:13℃　新潟　:16℃
長野　:16℃　金沢　:17℃
名古屋:19℃　東京　:19℃
大阪　:19℃　岡山　:18℃
広島　:19℃　松江　:16℃
高知　:21℃　福岡　:18℃
鹿児島:21℃　那覇　:26℃

あすは日本海側の地域から徐々に寒気の影響を受け始めるため、日本海側の地域や北日本を中心に最高気温・最低気温ともにきょう（月）より低くなるところが多いでしょう。

今週は水曜日から木曜日にかけて、今シーズン一番強い寒気が流れ込む見込みです。水曜日は西日本を中心に、木曜日は東日本方面まで強い寒気が流れ込むでしょう。水曜日は日本海側の地域は広く雪が降り、北陸や山陰でも初雪ラッシュとなりそうです。冷え込みも強まり、木曜日は名古屋でも最高気温が9℃と、ダウンコートが活躍する気温となる予想です。