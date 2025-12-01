あす（火）は北日本方面へ進む低気圧や前線の影響で、日本海側の地域は雲が広がります。特に北陸から東北の地域では夜から本格的に雨が降り出し、北海道では広く雪が降る予想です。また、あすは太平洋側の地域まで黄砂が飛散する可能性があります。太平洋側の地域は晴れる所が多くなりますが、黄砂の付着を防止するため、お洗濯は部屋干しがよさそうです。

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :6℃ 釧路 :7℃

青森 :12℃ 盛岡 :10℃

仙台 :13℃ 新潟 :16℃

長野 :16℃ 金沢 :17℃

名古屋:19℃ 東京 :19℃

大阪 :19℃ 岡山 :18℃

広島 :19℃ 松江 :16℃

高知 :21℃ 福岡 :18℃

鹿児島:21℃ 那覇 :26℃

あすは日本海側の地域から徐々に寒気の影響を受け始めるため、日本海側の地域や北日本を中心に最高気温・最低気温ともにきょう（月）より低くなるところが多いでしょう。

今週は水曜日から木曜日にかけて、今シーズン一番強い寒気が流れ込む見込みです。水曜日は西日本を中心に、木曜日は東日本方面まで強い寒気が流れ込むでしょう。水曜日は日本海側の地域は広く雪が降り、北陸や山陰でも初雪ラッシュとなりそうです。冷え込みも強まり、木曜日は名古屋でも最高気温が9℃と、ダウンコートが活躍する気温となる予想です。