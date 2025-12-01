バスケットボール日本代表のトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）が、試合の緊張感とは違った人間味あふれる素顔を垣間見せた。

【映像】「やや髪の毛が多い」ホーバスHCの似顔絵

日本代表がFIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window1のチャイニーズ・タイペイ戦（11月28日がホーム、12月1日がアウェー）に向けた強化合宿で、ABEMAはホーバスHCを独占取材。インタビューはバスケ経験者の櫻坂46・大園玲さんが務めた。

インタビューの終盤、大園さんは「私は似顔絵を描くのが特技なので、似顔絵を描いてきました」と、自身が描いたホーバスHCの似顔絵をサプライズで披露。対してホーバスHCは「え、描いたの？へー！」と驚き、続いて「いいですね、上手」と絶賛した。

大園が「ほっぺたつけました。目もキラキラにしました」と細部に込めたこだわりを説明すると、ホーバスHCは「ありがとう」と返し、さらにおでこの部分を指し「ここもすごい似てるね」と喜んだ。

ユーモラスだったホーバスHC

ただ、実際よりもやや髪の毛が多めだったため、ホーバスHCが「髪の毛は迷った？」と自虐的に質問。大園さんは「迷ってないですよ（笑）。何の迷いもなく描きました」と即答して笑顔を見せた。

終始和やかな雰囲気の中でインタビューは締めくくられ、多忙な代表活動の中でもホーバスHCのユーモラスで温かい人柄が伝わる一幕となった。

なお、日本代表は11月28日の第一戦で90−64と快勝。12月1日20時からは、アウェーで再びチャイニーズ・タイペイ代表と激突する。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

