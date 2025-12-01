介護サービスを使う際、自己負担が2割となる高齢者を増やす案が示されました。

現在、公的な介護サービスを受ける際、高齢者の自己負担は1割ですが、所得に応じて、2割や3割負担の人もいます。介護が必要な高齢者が増え、40歳以上の人が納める介護保険料の増加が問題になる中、厚生労働省は、2割負担の高齢者を増やすことを検討していて、2割負担とする高齢者の所得基準について、現在の年間「280万円以上」を、「260万円以上」、または「230万円以上」などとする4つの案を、12月1日、専門家の部会に示しました。

急激な負担増を避けるため、2割負担に変わる高齢者については、当分の間、自己負担の増加分の上限をひと月7000円とする案も示されました。また、預貯金や保有する株式などの額が一定以下の場合には、本人の申請により、1割負担に戻すという案も示されました。

部会の委員からは、「負担能力に応じた負担の強化は避けて通れない。先送りせず、実現してほしい」といった意見の一方で、物価高や医療保険制度でも高齢者の負担増が検討されている中、さらなる負担増には反対という意見が相次ぎました。政府は、与野党とも調整し、今月中に結論をまとめる予定です。