サッカーJ2・大分トリニータ(以下、大分)に新たに四方田修平氏が監督に就任することが1日、発表されました。

大分は今シーズン8勝16敗14分けで16位で終え、J2残留を決めました。

新監督に就任の四方田氏は横浜FC就任1年目の2022年にJ1昇格を果たすと、翌年降格してしまうも、再度奮起し、2024年再びJ1昇格を勝ち取りました。

大分は2021年ぶりのJ1昇格を目指し新監督で来シーズンを迎えます。

四方田新監督はチームを通じ「大分トリニータファミリーの皆さま初めまして。四方田修平です。この度、大分トリニータの監督に就任することになりました。初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。シーズンを通して、応援してくださる方が楽しんでいただけるような、湧き上がるサッカーを目指していきます。このチームに呼んでいただいたご縁を大切に、皆さまのご期待に添えるよう全力を尽くします。スポンサーの皆様、サポーターとチームがひとつになって共に高みを掴みましょう！大分トリニータに関わる全ての皆様、どうぞ応援よろしくお願いします」とコメントしています。