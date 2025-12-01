エバース、夜のタクシーを舞台に“日常会話”でエモ漫才！「すごく漫才師にあった番組」

平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび12月のラインナップが解禁された。

12月1日（月）からのラインナップは――

・月曜『恋街百景』＜出演：川島如恵留（Travis Japan）、礼央（aoen）、越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）＞

・火曜『豆鉄砲のツギクル芸人優勝特番だよっ!!』＜MC：豆鉄砲＞

・水曜『ヨルノマンザイ』＜出演：エバース、さや香、ミルクボーイ＞

・木曜『その一言でハッピーエンド』＜MC：紅しょうが、3週連続ゲスト：村川緋杏（CANDY TUNE）＞

――という4本の新コンテンツだ。

◆人気男性アイドル×最新スポット、推しと夢のデート体験

本日12月1日（月）深夜スタート、月曜に登場するのは『恋街百景』。

毎回人気男性アイドルを主演ゲストに迎え、ひとつの街をフィーチャー。デートをテーマにしたさまざまな設定の恋愛ドラマを展開しながら、東京の最新スポット情報を紹介していく。

第1週は川島如恵留（Travis Japan）×高輪ゲートウェイ、第2週は礼央（aoen）×清澄白河、第3週は越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）×新宿。

毎週、パラレルワールドの世界で、妄想が尽きない夢のデートを体験することができる。

◆いま最も勢いのあるコンビ・豆鉄砲の初冠特番！

火曜に誕生する『豆鉄砲のツギクルGP芸人優勝特番だよっ!!』は、『ツギクル芸人GP2025』（フジテレビ）の王者・豆鉄砲の初冠特番。

ボケの東健太郎とツッコミのホセが、“今の豆鉄砲にしかできない無鉄砲さ”を全開に、毎回まったく違う体当たり企画に挑む。番組では、9番街レトロの京極風斗が地上波初ナレーションに挑戦する。

第1週「自腹エティ」では、『ツギクル芸人GP2025』の優勝賞金200万円を使い、自腹でどこまで面白くできるのかを身体と財布を張って検証。

第2週「無鉄砲ジャーナル」では、街の気になる人に直球取材を敢行し、「何の仕事？」「整形してます？」など常識ギリギリの質問でトクダネを狙う。

第3週は、「豆鉄砲軍団vsトワライト軍団」。仲良しのセンチネルとイチゴを率いて、『夜明け前バラエティ トワライト』で人気の9番街レトロ、ナイチンゲールダンス、エバースに“どっちが面白いのか”ガチンコ勝負を挑む。

◆実力派漫才コンビが夜の街を舞台に…日常会話でエモ漫才！

水曜に登場するのは、人気漫才師たちが夜の街で繰り広げる“日常会話”という名の極上漫才を、ドラマ級の没入感とエモさで魅せる新感覚番組『ヨルノマンザイ』。

もしも偶然居合わせた見知らぬ2人の会話が、漫才みたいに面白かったら…？ ドラマのような没入感たっぷりの“エモい映像”のもと、隣の席で面白い会話を盗み聞きしている感覚で漫才を味わう番組だ。

そんな新たな試みに挑むのは、エバース、さや香、ミルクボーイという“しゃべくり漫才”の猛者たち。

初回は、「エバース×夜のタクシー」。クリスマスパーティーに参加するため友人宅へとタクシーで向かう腐れ縁同士の佐々木と町田。「年末年始どう過ごす？」何気ない会話から始まったゆるい雑談のはずが、佐々木が放つ“爆弾発言”で一気に大暴走。密室の車内が笑いと緊張で揺れる、予測不能の会話劇が繰り広げられる。

エバースの2人は、「僕らの漫才自体がだいぶ雑談寄りというか、普段の日常会話寄りなので、意外に違和感はなかったですね。今後も続いてほしいぐらい、すごく漫才師にあった番組だなと思いますね。みんな出てほしい」（佐々木）、「マジで（違和感は）なかったです。漫才は日常って感じですね。いろんな人のバージョンを見たいですね」（町田）と手ごたえを語っている。

◆紅しょうが×CANDY TUNE・村川緋杏、悩める女子を強制ハッピーに

木曜は、紅しょうがが関東キー局初メインMCを務める『その一言でハッピーエンド』。

視聴者から届いた、「頑張っているのに、なかなか報われない」悩める女子たちのエピソードをもとに討論し、”強制ハッピーエンド”になれる一言を贈るトークバラエティーだ。

3週連続ゲストとして、「NHK紅白歌合戦」出場も決定し今勢いに乗るCANDY TUNEから村川緋杏が登場。初回は、「仕事が生き甲斐なことを周りから“そんな働いて可哀想”と心配される女子」を強制ハッピーエンドにする。

紅しょうがの2人は、「20代の方からの投稿が多かったですが、どの世代の方にも刺さる内容になっているんじゃないかと思います！」（稲田美紀）、「嘘つきたくないので、言っておきます！一言じゃないです！すみません！でもハッピーエンドにしていますので見てください！」（熊元プロレス）とアピール。

3週連続ゲストの村川も、「報われないと思っている方は、自分のことダメだなと思っていること多いから私たちが強制ハッピーエンドさせるってめっちゃ最高と思いました。ぜひみなさんも強制ハッピーエンドになってください！」と元気に呼びかけている。