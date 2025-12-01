セットプレーから今季プレミア最多タイの10得点…アモリム監督「マンチェスター・Uは他クラブから多くのものを盗んでいる」
マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督は、他クラブからセットプレーの手法を「盗んでいる」と語った。米『ESPN』が伝えている。
マンチェスター・Uは30日のプレミアリーグ第13節でクリスタル・パレスと対戦。前半36分にFWジャン・フィリップ・マテタにPKを決められて先制を許すが、後半9分に左サイドからMFブルーノ・フェルナンデスが蹴り出したFKをニアサイドで受けたFWジョシュア・ザークツィーが、角度のない位置から左足のシュートをねじ込んで同点に追い付く。さらに18分にはB・フェルナンデスが横に出したボールをMFメイソン・マウントが右足のシュートでニアサイドに突き刺し、2-1の逆転勝利を収めた。
マンチェスター・Uは今季のプレミアリーグでセットプレーから10得点を記録。この数字は首位のアーセナルと並んでリーグ最多となっている。
試合後、セットプレーについて問われたアモリム監督は「我々は多くの時間を費やしており、作業する時間が増えた。イングランドでは今まで以上に多くのことを学んでいる」と語った。
「プレミアリーグに来ると、他のチームがどのようにプレーしているかを学べる。我々は得点するために多くのものを盗んでいるんだ」
