11月30日、日曜朝の人気アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ・ABC/テレビ朝日系）の第42話が放送。Snow Manの佐久間大介が演じる響カイトが新たなプリキュア「キュアコネクト」に変身した。

「キミプリは“アイドル”をテーマにした作品で、佐久間さんは第4話からカイト役で出演しています。STARTO ENTERTAINMENT所属タレントのプリキュアシリーズ出演は2022年の第19作『デリシャスパーティ プリキュア』に出演していたKis-My-Ft2の宮田俊哉さん以来3年ぶり2人め。ただ、宮田さんは変身しなかったので、レギュラー放送の番組での変身ヒーローとしては1996年の『ウルトラマンティガ』（TBS系）に変身したV6の長野博さん以来となります」（芸能記者）

演じた佐久間は公式サイトでのコメントで《アフレコの少し前に教えていただき、『おお！ ついに！』と思わず声が出るほどに嬉しかったですし、誇らしくもありました》と大喜び。Xでは放送を見た多くのファンからの「おめでとう」「カッコいい」の声が溢れた。

しかし、作品ファンの一部から違和感を表明する声も出ている。

《響カイトプリキュアになったとかまじで最悪。最近男プリキュア多すぎ。ウィングとかは可愛いから良かったけど今回のはまじで無理》

《マジで近年で一気に男子プリキュア増えたなぁ》

いわゆる“男子プリキュア”への批判だ。

「初めて男子のプリキュアが登場したのは、2018年の第15作『HUGっと!プリキュア』です。ゲスト戦士としてキュアアンフィニが登場しました。2023年の第20作『ひろがるスカイ!プリキュア』でレギュラー出演する男子プリキュア、キュアウィングが登場しました。同年の2.5次元舞台『Dancing☆StarプリキュアThe Stage』にも男子プリキュアが登場しています。今回、佐久間さんが演じたキュアコネクトも最終回までの再登場はありえますが、恐らくゲスト扱い。レギュラーキャラで構成される“プリキュアオールスターズ”には入らないと見られています。

ただ、そもそも男子キャラが増えることに拒否感を持つファンがいるので、ゲスト扱いだろうと嫌な人は嫌なのでしょう。メインターゲット層は女児なので、女児が喜ぶかどうかが一番大事ですが……」（前出・記者）

佐久間なら喜ばれそうなものだが。