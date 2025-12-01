森 大翔の＜ONEMAN TOUR「REBORN」＞が終幕を迎えた。「生まれ変わった」という意味の言葉をタイトルとして冠した今回のツアー。いったい彼は、どのように「生まれ変わった」のか。その答えが示された全3公演の中から、11月28日（金）に渋谷CLUB QUATTROで行われたツアーファイナル公演の模様をレポートしていく。

先に結論から書いてしまえば、分かりやすい形で何かが変化したというよりも、本人の中で内省が深まり、今までずっと大切にしてきた音楽観がさらに洗練された、というほうが近いと感じた。原点回帰的なる「REBORN」を果たした森は、かつてよりさらに逞しく、凛々しくなったし、迷いや不安を感じさせない晴れやかな表情が印象的だった。順を追って振り返っていきたい。

SEが鳴り渡る中、GenTi（G）、月川玲（B）、Shunta（Dr）、杉本雄治(key / ONCE)、そして森がステージイン。豪快に轟くバンドの激烈なキメ。その狭間を縫うように、高速ピッキングを駆使した流麗、かつ、熱烈な森のギタープレイが炸裂し、その流れで1曲目の「剣とパレット」へ。まるで天高く飛翔するようなメロディラインに乗って届けられる歌。なんて勇壮な響きなのだろう。間奏では、エッジーなカッティングや鮮烈なタッピングを織り交ぜたソロプレイを通して、胸の内で昂る言葉にならない想いをまっすぐ伝え抜いていく。歌はもちろん、ギタープレイも非常に雄弁だ。

「すれ違ってしまった人達へ」を経て、アコースティックギターのソロを披露。1人で弾いているとは思えないほどグルーヴィーで、躍動的なビート感がありありと伝わってくる。その後バンドが合流し、その流れで「オテテツナイデ」へ。森の歌とギタープレイは、言うまでもなく華と存在感があるが、今回のライブではそれだけではなく、バンドメンバーと共に紡ぎ出すアンサンブルの豊かさも今まで以上に際立っていたように思う。同曲の後、ドラムのほうを向く森。しばしの沈黙を経て、「1、2──！」とオフマイクで叫び、5人によるバンドサウンドが激流の如く流れ出し、同じ展開をさらに2回繰り返した後、「大都会のアゲハ」へ。あまりにもドラマチックな曲入りだ。瞬く間に会場に満ちてゆく情熱的なラテンのフィーリング。森と杉本によるマイクリレー、また、その次に披露された「VSプライドモンスター」におけるGenTi、月川、杉本のコーラスもとても美しかった。

ここで森は、「REBORN」というテーマにちなんだ新曲を用意してきたことを伝える。その曲は、故郷・知床羅臼町の原風景、大自然のピースフルな空気を表現した曲とのことで、彼は「一番自分らしいのかな。」と告げていた。会場全体に期待のムードが満ちる中、新曲「ラウシ」を披露。美麗なファルセットを交えたたおやかな歌は、雄大に広がる大自然の景色を想起させる。また、曲全体を通してダンサブルなビートが際立っているが、同時に温かい心地よさも感じる。ここが渋谷のライブハウスであることを忘れさせてくれるような名曲にして名演だった。

その後、杉本との2人編成で、「雪の銀河」「明日で待ってて」を披露。歌とアコースティックギターとキーボードのみというミニマムな編成ではあるが、豊かな奥行きと深みを感じさせるライブパフォーマンスに強く引き込まれた。次に、5人編成に戻り、「いつか僕らは〜I Left My Heart in Rausu〜」へ。冒頭の2曲を除いて、ここまではアコースティックギターとガットギターを奏でていた森だが、この曲の間奏でエレキギターに持ち替え、渾身のソロをかましてみせた。ハイフレットにおいて何度もチョーキングを繰り返すプレイが最高にエモーショナルだ。

眩しい笑顔で「ありがとう！」と感謝を告げた森は、続けて「最後まで悔いのないように出し切って帰りますので、最後まで楽しんでってください。」と告げ、壮大なクライマックスパートを予感させるインストナンバー「Eureka」を披露。繊細、かつ、クイックなピッキング、また、ボリュームノブを操作しながらニュアンスを調整するバイオリン奏法が随所で光っていて、彼が誇るギタリストとしてのスキルに改めて驚かされる。そしてその流れで、デビューしてから2番目にリリースされた「台風の目」へ。これまでのライブ活動の中で何度も披露されてきた初期の楽曲ではあるが、いつも以上に瑞々しい響きを放っていたように思う。

「たいしたもんだよ」を経て、MCパートへ。森は、「REBORN」というテーマを掲げながら2025年を過ごしていたものの、自分の中で「REBORN」像が定まらず、3月に「通過点」をリリースした後どこへ向かっていくべきかずっと悩んでいたことを赤裸々に明かした。ただ、1年半ぶりに羅臼町に帰ったことが、彼の中の転機になったという。自然豊かな景色。何もなくて、全てがある。彼は、自分のルーツである地元を想起させる音楽が好き、という原点に今一度立ち返ったという。

今回のツアーに至るまでの軌跡を丁寧に語った森は、「今日ありのままライブして本当に楽しかったです」「これからも、自分の等身大で音楽をやっていきたい」と告げ、デビューして最初にリリースした原点の1曲「日日」を披露。先ほどの「台風の目」と同じように、いつも以上に瑞々しい響きを放っているように感じられてとても感動的だった。

アンコールでは、「ラララさよなら永遠に」、そして「アイライ」を披露。次々とばっちりきまるコール。盛大なクラップ。一人ひとりの観客と共に迎えた熱烈な大団円。最高の幕締めだった。最後に、2026年6月9日に、SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで＜A day of YAMATO 69/26＞を開催することを発表。座席ありのホールにおけるアコースティック編成でのワンマン公演は森にとって新たな挑戦となるが、きっと「REBORN」を果たした彼なら、想像や期待を超えていく時間をつくりだしてくれるはず。期待して待ちたい。

テキスト◎松本 侃士

写真◎山川 哲矢

セットリスト

プレイリスト：https://yamato-mori.lnk.to/REBORN

※Apple Musicは後日公開予定 剣とパレットすれ違ってしまった人達へオテテツナイデ大都会とアゲハVSプライドモンスターラウシ雪の銀河明日で待ってていつか僕らは〜I Left My Heart in Rausu〜Eureka台風の目たいしたもんだよ日日

En1.ラララさよなら永遠に

＜森 大翔LIVE「A day of YAMATO 69/26」＞

2026年6月9日（火） 開場18:15 / 開演19:00

会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE 一般指定席：\4,500（税込）D代別

U-23指定席：\3,500（税込）D代別

＊公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。

＊ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額￥1,000をお支払いいただきます。 オフィシャル先行受付中

URL： https://w.pia.jp/t/moriyamato-t/

受付期間：2025年11月28日（金）20:30 〜 12月10日（水）23:59