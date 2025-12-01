草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』（カンテレ・フジテレビ系）が好評を博している。遺品整理人の鳥飼樹（草磲剛）が、遺品に刻まれた“最期の声”に耳を傾けながら、残された者へのメッセージを解き明かしていく本作。樹と恋に落ちることになる大企業グループ時期社長の妻・真琴を演じている中村ゆりに、草磲とのエピソードや自身の母親との関係性、そして生きる上で大切にしていることなどについて語ってもらった。

参考：草磲剛「縁も作品も全部がつながっている」 『いいひと。』から『終幕のロンド』に至るまで

ーー撮影を振り返っていかがですか？

中村ゆり（以下、中村）：役としてはすごく複雑で演じるのが難しい部分もあったんですけど、現場がとにかく明るくて。おかげで、撮影に行くのが楽しかったです。過密なスケジュールではありましたが、チームワークが良い現場だったので、お芝居に集中できる環境でした。

ーー最初に台本を読まれたときの感想を教えてください。

中村：一番近しい人や大切な人にこそ、素直になれなかったり強がったり……甘えがあるからこそ酷いことを言ってしまうことってありますよね。そのなかで伝えられなかった本音というのが、“遺品”のなかに詰まっていて。生活のなかに溢れているもののなかに、遺されたメッセージがあるんだなと思いました。役の気持ちに寄り添えば、自ずとお芝居もついてくるような。自然とリアルさを表現できる脚本だったことが、役者陣にとっての幸福だったと思います。

ーーご自身が演じられた真琴についてはいかがですか？

中村：私が演じた真琴は、遺品整理会社のみなさんとは違う立場にいる役柄で。樹との恋愛パートもあるけれど、個人的には母親との関係性もすごく大事な部分だなと思いながら演じていました。真琴は、本当は幸せを求めてしたはずの結婚が、そうじゃなかった……という葛藤を抱きながら生きています。でも、それは彼女が他責すぎる部分があるというか。自分軸じゃない部分での幸せの求め方をしてきた結果でもあるのかなと思います。

ーー御厨家はすごく裕福な家ではありますが、そのなかには真琴が思い描く幸せはなかった、と。

中村：はい。でも、彼女のアプローチの仕方が違えば、現実が変わっていた可能性もありますよね。ドラマ序盤の真琴は、すごく不器用で未熟だと思うんです。でも、樹さんと出会って、どんどん成長していく。“人間はいつでも変われる”というのが、このドラマのひとつのテーマでもあるのかなと思います。

ーー中村さんご自身は真琴と似ている部分はありますか？

中村：母親との関係性ですかね。これは、大多数の女性に共感していただけるポイントじゃないかなと思います。母娘って、“親と子”だったはずが“女と女”になる瞬間があるんです。一番近くて甘えられる存在だからこそ、どこか厳しい目で見ちゃったりとか。私も同じような経験があるので、真琴とこはる（風吹ジュン）の関係性には共感できる部分が多かったですね。

ーーお母様との関係性が変化したきっかけというのは？

中村：大きく変わったのは、社会人になってからですかね。子どもにとって母親は、圧倒的に守ってくれる存在なわけじゃないですか。でも、あるとき逆転する瞬間があると思うんです。“こっちが守ってあげなきゃ”みたいな。もしかしたら、そう思っているのはこっちだけかもしれないけど……。心配だからこそ、厳しいことを言っちゃって、無駄に傷つけちゃったなと悔やむことは今でもありますね。でも、母娘ってそういう繰り返しなんだろうなと思います。

ーー母親役の風吹ジュンさんとはどのようなお話をされましたか？

中村：風吹さんがクランクアップをされたときに、「この作品は、私にとって母と娘のドラマでもありました」とお伝えしたんです。そしたら、風吹さんが「嬉しい」と涙を流してくれて……。2人で涙しました、みたいなことがありました（笑）。

ーー草磲さんは座長としてどんな存在でしたか？

中村：ずっと楽しい存在でした。冗談を言ったり、誰よりも大声を出して現場を盛り上げてくれたり。でも、それがパフォーマンス的じゃなくて、“剛さんがそうしたくてしている”と思わせてくれるのが、すごいところなんですよね。剛さん自身も楽しい雰囲気が好きだし、みんなが楽しんでいる姿を見るのが好きらしく。「せっかくやるなら、楽しみながらがいいよね！」みたいなスタンスでいてくれるんです。でも、それを過度にやりすぎると、若手にとってはプレッシャーになったりするじゃないですか。

ーー草磲さんはそのあたりの塩梅が上手そうですよね。

中村：そうなんです！ とてもナチュラルで。そういう部分を含めての思いやりなんだろうな。人間関係において、とても紳士的で学ぶところが多かったです。控え室が同じことが多かったんですけど、ギターをポロポロ弾かれている姿も印象に残っています。

ーー共演は初めてだったんですか？

中村：同じドラマに出演したことはあるんですけど、絡みがなかったんです。だから、お互いに「なんか、一度共演してたっぽいよね」くらいの感じで。CMでご一緒したこともありますが、スタンバイも別で、会話という会話をしていなかったので、ここまでがっつりご一緒するのは初めてです。

ーーがっつり共演してみて、印象は変わりましたか？

中村：もう少し寡黙な方なのかなと思っていたんですけど、すごく明るい方でした。何より、まわりにいる人の機嫌を良くしてくれるというか。それって、簡単には真似できないと思うんですよね。スターだからとか、先輩だからとかいう威圧感がまったくないんです。

ーー高橋碧役の小澤竜心さんにインタビューをしたときも、同じようなことをおっしゃっていました。

中村：ですよね！ とにかく緊張感のない現場作りをしてくださっていたので。あそこまでのスターなのに、1日一緒にいただけで「まったく緊張しない！」ってなるくらい（笑）。最初は、草磲さんの相手役をやらせていただくプレッシャーもあったんですけど、それをすべて吹き飛ばしてくれたんです。芝居をする上で、ある程度の緊張感は大事ですが、余計な緊張感があると思いどおりのパフォーマンスができなくなることもあって。今回の現場では、そういった余計なことを考えずに、ずっとお芝居だけに集中することができました。剛さんのおかげだなと思います。本当に助かりました。

ーー『匿名の恋人たち』（Netflix）など出演作が続いていますよね。お休みはあるんですか？

中村：ありがたいことに、お仕事ばかりさせていただいています（笑）。でも、この世界で仕事があるというのはすごく特別なことだと思うんです。私は、20代のときとかにオーディションに受からなくて仕事がない時期を経験しているので。当時は、「仕事をいただいたら、とにかくなんでも受ける！」みたいなスタンスでやっていたんです。そのなかで、たくさん失敗もして。でも、おかげで経験値が上がったので、自ずと役の幅が広がってきた気がします。ただ、今これだけお仕事をいただけているのは、辞めずに粘り強く続けている人が減ってきているからというのもあると思うんですけどね。単純に、粘り強く続けてきた結果というか。

ーーでは、中村さんが生きていく上で大事にしていることを教えてください。

中村：“人”ですかね。私は、我が道を行く一匹狼タイプではないから、助けてもらわないと何もできないし……。お仕事をする上ではまわりのスタッフさんや事務所の方に、私生活では友達にものすごく助けてもらっています。友達は、30年くらいずっと同じ人と遊んでいるんです。困ったことがあれば、家族ひっくるめて助けてくれたりとか。本当にありがたいですよね。あまり良くない人間関係を築いてしまったこともあるけれど、それは自分自身も良くない状態なときで。自分が誠実な対応をしていたら、まわりも同じような人で固まるんですよね。

ーー年齢を重ねるなかで、周囲との向き合い方が変わってきた？

中村：そうですね。ただ、10代のときはもっと仕事ファーストだったなと思います。今もそれは変わらないけれど、当時は「休みなんかいりません！」って感じでメラメラしていました。でも、いま思えばメンタル的にキツかったんですよね。常に「やったる！」みたいなマインドでいると、煮詰まってしまうので、すごく消耗するんです。ただ、そういう経験を経ていまがあるから……あのときのがむしゃらさというのは必要だったんだろうな。今は、いろいろなことが削ぎ落とされて、気持ち的にゆったりしていると思います。なんていうか、“省エネ”ができるようになりました。手を抜くというわけではないけれど、いい感じの強弱がつけられるようになったのは、経験のおかげかなと思います。

（取材＝宮川翔／構成＝菜本かな）