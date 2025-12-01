自身の学歴詐称問題から2度の不信任決議を市議会から突きつけられて失職した田久保眞紀前伊東市市長（55）。12月14日に行われる市長選への立候補を表明している田久保氏は26日までに連日インスタグラムを更新し、市民のイベントに参加する様子を投稿した。

19日に記者会見を開き、“出直し市長選”への決意表明をした田久保氏。会見では「関係者と市民に多大なるご迷惑とご心配をおかけした」と謝罪しながらも、記者からの「田久保さんにしかない強みは」の問いに「やはり、このメンタルの強さ」と即答。変わらぬ“田久保節”を見せている。

20日、田久保氏はさらに11月22日、23日に伊東市で行われる伊豆半島最大のコーヒーフェスティバル「伊豆コーヒーフェス」を告知。《珈琲大好きな私もイベント会場に行きますよー》と投稿し、イベントへの登場を“匂わせ”。

さらに22日には再度イベントを告知しつつ《私のイメージカラー 紫に合わせてグレープの香りがふわっと薫るバージョン、薔薇の香りが広がるバージョンの2つ、紅茶のようにあっさりした浅煎りのスペシャルブレンドをご用意してみなさまのお越しをお待ちしております》《私も会場でオリジナル珈琲を提供してます》と会場で“田久保まき オリジナルブレンド”を販売する様子を投稿した。

さらに投稿は続き、会場で田久保氏がコーヒーを提供する動画が“コラボ投稿”された。伊東市の魅力を発掘し、地域の文化・自然・歴史を再発見する活動を行う「伊東エクスプローラー（@ito_explorer）」のインスタグラムアカウントに投稿された動画にはこんなキャプションが。

《コーヒーを19.2秒で淹れました …なんてね。

Ito Explorerのメンバーはちゃんとコーヒーフェスに行って、田久保まき市長にもお会いしました！

早いコーヒーより、もっと早い“ご縁”でした》

「’25年の流行語大賞候補にも選ばれた“卒業証書19.2秒チラ見せ”を意識したコメントに間違いないでしょう。投稿は“共同投稿”のため田久保氏が行ったものではありませんが、共同投稿の“承認”をすれば、自身のインスタグラムに掲載される仕組みです。いまだ解決したとは言えない学歴騒動を“ネタ”にするとは……」（WEBライター）

同イベントの主催者と思しき人物に田久保氏を登場させた意図を問い合わせるも、回答を得ることはできなかった。

会場のイベント参加者によれば「イベントのチラシには田久保さんの名前はなかった」という。

「事前の告知チラシには、全国から集まったコーヒーショップが紹介されていましたが、22ある出店ブースの一つに“？？？？？”と書かれていた店があり、その店が田久保さんがコーヒーを提供していた場所でした。“サプライズ”で出店した田久保さんは、会場でも参加した市民との写真にも気さくに応じていましたね」（前出・イベント参加者）

やはりメンタルの強さ、ここにあり、ということか。