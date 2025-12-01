元なでしこ鮫島彩さん「汗だくで抱きつかないで。笑」…盟友とのお決まりハグにファン「最高」「恒例」「絆を感じる」
元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが30日、自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、DF熊谷紗希との熱い抱擁をかわして喜びを分かち合ったことを報告した。
なでしこジャパンは29日に長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)でカナダ女子代表と対戦。前半43分にMF谷川萌々子の得点で先制すると、後半6分にFW田中美南、24分にMF藤野あおばが加点し、3-0の完封勝利を収めた。
この試合はTBS系列で放送され、解説を務めた鮫島さんは試合後の取材エリアにも足を運んでいた。そして、なでしこジャパンで長年ともに戦った熊谷と顔を合わせると、熊谷が満面の笑みでハグ。鮫島さんは「試合後のお決まり。汗だくで抱きつかないで。笑」とコメントしつつ、「なでしこジャパン、ナイス勝利でした!」と喜びを表している。
2人の熱い抱擁にファンは「お二人仲良し」「最高です」「優勝した時のピッチ上みたい笑」「恒例の汗だくハグ」「熱いハグに絆を感じます」「骨折れそうだなぁ」「お馴染みの光景」などと反応。2人は24年10月の韓国女子代表戦後にも熱い抱擁をかわしており、ファンにはお馴染みの一コマとなっているようだ。
