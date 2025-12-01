サカグチアミが、2026年1月14日にデジタルEP『名前』をリリースすることを発表した。

本作は、レーベル移籍後初の作品となるEPで、今作より「坂口有望」から「サカグチアミ」に名前を変えて全4曲をリリースする。

楽曲ごとに異なる制作陣が参加し、柿澤秀吉、ひぐちけい、野村陽一郎がそれぞれアレンジを担当。

さらに再出発する決意を込めたリード曲である「名前」は、奥田民生と斎藤有太がサウンドプロデュースを手掛けた。

EP全曲のマスタリングはUNICORNのABEDONが担当し、豪華な制作陣が集結。これまでのサカグチアミらしさを残しながらも、新たな幕開けを予感させる作品に仕上がった。

リード曲「名前」は、本日よりTikTok先行配信とYouTubeショートプレビューで60秒尺の先行公開を開始。

12月10日より各種サブスクリプション・配信サービスにて先行配信が決定しており、翌日にはMVが公開される。現在、ティザー映像が公開中だ。

本日よりEP「名前」の特設ページもオープンしており、作品に関する最新情報やコンテンツが順次公開されていく予定だ。

また、来年1月30日には、EPリリースを記念したワンマンライブ「サカグチアミ」がduo MUSIC EXCHANGEにて開催される。

Digital EP『名前』

2026年1月14日(水)配信リリース

【収録曲】

1.黒蝶

2.名前

3.Life Goes On

4.歌を歌わなければ

特設ページ：https://www.sakaguchiami.com/2026/

＜ワンマンライブ「サカグチアミ」＞

日程：2026年1月30日(金)

時間：開場18:15 / 開演19:00

開場：渋谷duo MUSIC EXCHANGE

料金：全自由5,000円（税込・ドリンク代600円別）

チケット一般発売日：12月20日(土)10:00

イープラス / チケットぴあ / ローソンチケット / SMA TICKET

https://www.sma.co.jp/s/sma/music/sakaguchi_ticket#/ チケットぴあ プレリザーブ チケット先行予約受付中

URL：https://w.pia.jp/t/sakaguchiami/

12月1日(月)12:00〜12月4日(木)23:59まで受付