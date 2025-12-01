¿ûÅÄ¾Úö¡¢¡È¸Þ´¶¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¿ûÅÄ¾Úö¤¬2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¡¢EP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢¡Ö¸Þ´¶¡×¤ò¼´¤Ë¼«Ê¬É½¸½¤ÎÆâÂ¦¤ØÇ÷¤Ã¤¿¼«¿È½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹EP¡£
¿Í¤ò°¦¤·¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¡¢½ý¤Ä¤¯½Ö´Ö¡¢¤Õ¤Èµß¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö¨¡¨¡¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇØ¸å¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡Ö¸Þ´¶¡×¡£¡È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡áÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤È±Ô¤µ¤Ç²»¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢M1.¡ÖWater¡×¡ÊÂèÏ»´¶¡Ë¡¢M2.¡ÖSensation Season¡×¡Ê¿¨³Ð¡Ë¡¢M3.¡Öuniverse¡×¡ÊÄ°³Ð¡Ë¡¢M4.¡ÖI¡Çm in shock!!¡×¡ÊÌ£³Ð¡Ë¡¢M5.¡Ö³¼¹ü¤ÏÍÙ¤ë¡×¡ÊÓÌ³Ð¡Ë¡¢M6.¡Ö¹¬¤»¤Ï°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê»ë³Ð¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Þ´¶¡Ü¡ÈÂèÏ»´¶¡É¤Ç±ß´Ä¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Á´6¶Ê¡£
¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ø¥¤¡ÊDr¡Ë¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð¡ÊB¡Ë¡¢À¾ÅÄ½¤Âç¡ÊG¡Ë¡¢¹©Æ£Âó¿Í¡ÊKey, ¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë¡Ë¤¬»²²Ã¡£¿®Íê¤¹¤ë²»³ÚÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ä¾×Æ°¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ²½¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È´°Á´¥³¥ó¥»¥×¥ÈºîÉÊ¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÙÉô¤Î²»¡¢¿§¡¢¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¡£¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡Éº£¡É¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê´¶³Ð·÷¤òÄó¼¨¤¹¤ë°ìºî¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡ä¤â³«ºÅ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/fprHgO
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï10,909
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6177-78
»ÅÍÍ¡§ÆÃÀ½¥Ú¥ó¥´ÌBOX¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä(¥ï¥ó¥µ¥¤¥º)¡Ü¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕÊý°Ì¼§ÀÐ¡ÜCD(»æ¥¸¥ã¥±)
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
²Á³Ê¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï3,182
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6179
»ÅÍÍ¡§CD¤Î¤ß(½é²ó»ÅÍÍ¤Ï2¤ÄÀÞ¤ê»æ¥¸¥ã¥±)
¢¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾ðÊó¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê
¡ÚÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¿ûÅÄ¾Úö±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡ä
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
1·î24Æü(ÅÚ) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
1·î25Æü(Æü) ³«¾ì 15:00 / ³«±é 16:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¡¡03-3499-6669(·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈºÂ¼ï¡¦ÎÁ¶â¡Û
»ØÄêÀÊ¡§¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¡¼¥È [ÃåÀÊ»ØÄê]¡§¡¡12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡Û
12·î27Æü(ÅÚ) 12:00¡Á
¢¡¿ûÅÄ¾Úö ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È