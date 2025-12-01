TWICE・MINA、ラブリーな姿で魅了 表参道にサプライズ降臨「すてきなひと時を」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMINAが12月1日、東京・表参道で行われた『表参道 フェンディ イルミネーション2025』点灯式に登壇。ラブリーな衣装で魅了した。
【全身ショット】美しすぎる…！美脚際立つスタイルを披露したMINA
MINAは「デニムにキルティングでFFロゴが施されているワンピースできました」と満開の笑顔であいさつ。「ヘアクリップと靴にも大きなリボンがあり、ラブリーに仕上げてきました」とシャンパンゴールドのイルミネーションに映えるシンプルなスタイリングを着こなした。
さらに、フェンディ家の愛犬にインスピレーションを受けたバックチャームについて「いろんな洋服を着た子がいるので、注目してもらえたら」とアピールした。
MINAは、自ら点灯したイルミネーションに「きれい〜！」とうっとり。「とってもきれいなイルミネーションを大切な人と見に来て、すてきなひと時を過ごしてくれたらと思います」と呼びかけた。
『表参道 フェンディ イルミネーション2025』はきょう12月1日から28日まで（※低木への装飾は、2026年1月5日まで）点灯される。約1キロにわたるケヤキ並木が、シャンパンゴールドに彩られる。
