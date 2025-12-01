ますだおかだ・岡田圭右、七五三迎えた5歳息子と着物姿で2ショット「パパにそっくり」「親子揃って袴がとてもお似合いですね〜」 2019年に再婚後、2子が誕生
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。七五三を迎えた息子（5）との記念ショットを披露した。
【写真】「パパにそっくり」「袴がとてもお似合いです」七五三を迎えた5歳息子との2ショットを披露した岡田
「#七五三 #5歳」のハッシュタグとともに、2枚の親子2ショットを披露。息子は白、岡田はグレーを基調にした袴姿で決めており、バストアップのショットでは、息子の肩に手を添え頬を寄せ合う仲むつまじい様子が写し出されている。
コメント欄には「七五三おめでとうございます」「親子揃って袴がとてもお似合いですね〜」「息子さん、岡田さんに雰囲気そっくりですね」「パパにそっくり」「素敵ですね」「すくすくと成長なさいますようお祈り致します」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
岡田は1995年、元お笑いコンビの-4℃の岡田祐佳（上嶋祐佳）と結婚。長男で俳優の岡田隆之介（27）、長女でタレント・岡田結実（25）をもうけたが、2017年に離婚した。その後、19年に30代の一般女性と再婚し、20年に男児が誕生。24年10月には読売テレビ『上沼・高田のクギズケ！』の放送内で、0歳の子どもがいることを明かしている。
【写真】「パパにそっくり」「袴がとてもお似合いです」七五三を迎えた5歳息子との2ショットを披露した岡田
「#七五三 #5歳」のハッシュタグとともに、2枚の親子2ショットを披露。息子は白、岡田はグレーを基調にした袴姿で決めており、バストアップのショットでは、息子の肩に手を添え頬を寄せ合う仲むつまじい様子が写し出されている。
コメント欄には「七五三おめでとうございます」「親子揃って袴がとてもお似合いですね〜」「息子さん、岡田さんに雰囲気そっくりですね」「パパにそっくり」「素敵ですね」「すくすくと成長なさいますようお祈り致します」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
岡田は1995年、元お笑いコンビの-4℃の岡田祐佳（上嶋祐佳）と結婚。長男で俳優の岡田隆之介（27）、長女でタレント・岡田結実（25）をもうけたが、2017年に離婚した。その後、19年に30代の一般女性と再婚し、20年に男児が誕生。24年10月には読売テレビ『上沼・高田のクギズケ！』の放送内で、0歳の子どもがいることを明かしている。