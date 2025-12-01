TWICE¡¦MINA¡¢2025Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÄ©¡×¡¡¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ÎÍ½Äê¡õÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸ÌÀ¤«¤¹
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎMINA¤¬12·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÉ½»²Æ» ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025¡ÙÅÀÅô¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ªÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿MINA
¡¡MINA¤Ï¡¢2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¡ÖÄ©¡×¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ë¿åÃæ»£±Æ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ê¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¡Ø¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡Ù¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï360ÅÙ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©Àï¤½¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î»ú¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È2026Ç¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÉ½»²Æ» ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025¡Ù¤Ï¤¤ç¤¦12·î1Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡Ê¢¨ÄãÌÚ¤Ø¤ÎÁõ¾þ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¡ËÅÀÅô¤µ¤ì¤ë¡£Ìó1¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ë¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤¬¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÀÅô¤·¤¿MINA¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¸«¤ËÍè¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
