　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 116(　　 116)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 435(　　 435)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 291(　　 291)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 449(　　 227)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　 8)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　73(　　　45)
日経225ミニ　 　12月限　　　 32210(　 15504)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 206(　　 100)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 375(　　 275)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　14)
日経225ミニ　 　12月限　　　 21239(　 10887)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 159(　　　73)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 116(　　 116)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1748(　　1748)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 268(　　 268)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9658(　　9658)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

