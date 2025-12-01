主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 35( 35)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 116( 116)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 7( 7)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 435( 435)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 291( 291)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 449( 227)
3月限 10( 8)
TOPIX先物 12月限 73( 45)
日経225ミニ 12月限 32210( 15504)
1月限 206( 100)
2月限 5( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 375( 275)
3月限 20( 14)
日経225ミニ 12月限 21239( 10887)
1月限 159( 73)
2月限 3( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 116( 116)
日経225ミニ 12月限 1748( 1748)
1月限 30( 30)
2月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 268( 268)
3月限 12( 12)
TOPIX先物 12月限 23( 23)
日経225ミニ 12月限 9658( 9658)
1月限 37( 37)
2月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
