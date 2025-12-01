娘と一緒に寝るなんて何年ぶり…感慨深く眠りにつくと？／ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話4㉟
『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話4（トラ雄パパとその家族の場合）』（清水めりぃ/KADOKAWA）第35回【全53回】
【漫画】『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話』を第1回から読む
猫になった主人公が、ブラック企業をホワイト化していく癒やし系ねこコメディ『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話』シリーズをお届け！ 会社でうたた寝から目覚めたら猫になっていたトラ雄さんは、社長のはからいで長期休暇をもらうことに。家庭を顧みず働いてきた結果、妻と息子は出ていき、思春期の娘とはすれ違い気味。家族の絆を取り戻すためトラ雄パパが奮闘する『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話4（トラ雄パパとその家族の場合）』をお楽しみください！
