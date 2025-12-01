セール中にチェックしておきたいものとしてもはや定番化してきたかなとも思いますが、残り時間わずかとなったAmazonブラックフライデーSALEで買い忘れなきよう、メンテナンス品を確認しておきたいと思います。

ハクバのレンズクリーニングティッシュは個包装となっているのがGood。バッグなどに日ごろから潜ませておくのに便利でしょう。50枚入り、100枚入り、150枚入りがそれぞれセール中で、最も枚数の多い150枚入りが25％OFFの1,410円で購入できます。

エレコムのクリーニングクロスは、Lサイズが16％OFFの1,080円に。こちらはマイクロファイバー素材で、水性・油性汚れに対応。繰り返しの水洗いも可能としています。よく失くすものランキング上位に入るクロスを、このセールのタイミングで買い増ししておきたいと思います。

あれやこれやと、清掃用品を一式で揃えたい人にとっては、こちらのカメラクリーニングキットも便利かもしれません。ブロワーやクロスのほかに、レンズペン、手袋などが収納ポーチ付きでまとまったセットです。15％OFFの3,994円となっています。