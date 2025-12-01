主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3865( 1360)
3月限 67( 63)
TOPIX先物 12月限 1873( 1429)
3月限 501( 501)
日経225ミニ 12月限 5919( 5459)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 507( 505)
TOPIX先物 12月限 797( 491)
3月限 100( 100)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 304( 274)
TOPIX先物 12月限 420( 307)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 11( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 630( 586)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 3147( 1567)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 12月限 3393( 3382)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 56( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 7( 7)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2864( 2012)
3月限 444( 192)
TOPIX先物 12月限 570( 520)
3月限 266( 266)
日経225ミニ 12月限 84584( 34872)
1月限 1664( 834)
2月限 25( 23)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 774( 462)
3月限 65( 41)
日経225ミニ 12月限 49746( 26342)
1月限 547( 379)
2月限 61( 41)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7( 7)
日経225ミニ 12月限 5233( 5233)
1月限 292( 292)
2月限 17( 17)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1204( 1204)
3月限 80( 80)
日経225ミニ 12月限 28387( 28387)
1月限 297( 297)
2月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
