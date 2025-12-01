　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3865(　　1360)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　67(　　　63)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1873(　　1429)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 501(　　 501)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5919(　　5459)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 507(　　 505)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 797(　　 491)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 100(　　 100)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 304(　　 274)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 420(　　 307)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　11(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 630(　　 586)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3147(　　1567)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3393(　　3382)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　56(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2864(　　2012)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 444(　　 192)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 570(　　 520)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 266(　　 266)
日経225ミニ　 　12月限　　　 84584(　 34872)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1664(　　 834)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　25(　　　23)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 774(　　 462)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　65(　　　41)
日経225ミニ　 　12月限　　　 49746(　 26342)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 547(　　 379)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　61(　　　41)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5233(　　5233)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 292(　　 292)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　17(　　　17)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1204(　　1204)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　80(　　　80)
日経225ミニ　 　12月限　　　 28387(　 28387)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 297(　　 297)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

