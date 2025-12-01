　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3814(　　3784)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　46(　　　46)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5189(　　5189)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　12月限　　　 72038(　 72038)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2352(　　2352)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　10)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1419(　　1419)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4540(　　4540)
日経225ミニ　 　12月限　　　 31716(　 31716)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 898(　　 898)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　10)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　56(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 491(　　 491)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 353(　　 353)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 289(　　 289)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1294(　　1260)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2045(　　2045)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 259(　　 259)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1749(　　1749)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2848(　　2848)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 226(　　 226)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 470(　　 470)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 579(　　 579)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 617(　　 591)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1004(　　1004)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7872(　　7872)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 268(　　 208)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 467(　　 467)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 351(　　 351)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　85(　　　85)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 130(　　 130)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース