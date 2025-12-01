外国証券 先物取引高情報まとめ（12月1日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3814( 3784)
3月限 46( 46)
TOPIX先物 12月限 5189( 5189)
3月限 15( 15)
日経225ミニ 12月限 72038( 72038)
1月限 2352( 2352)
2月限 10( 10)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1419( 1419)
3月限 14( 14)
TOPIX先物 12月限 4540( 4540)
日経225ミニ 12月限 31716( 31716)
1月限 898( 898)
2月限 10( 10)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 56( 0)
TOPIX先物 12月限 491( 491)
日経225ミニ 12月限 353( 353)
1月限 4( 4)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 289( 289)
TOPIX先物 12月限 1294( 1260)
日経225ミニ 12月限 2045( 2045)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 259( 259)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 1749( 1749)
日経225ミニ 12月限 2848( 2848)
1月限 75( 75)
2月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 226( 226)
TOPIX先物 12月限 470( 470)
日経225ミニ 12月限 579( 579)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 617( 591)
TOPIX先物 12月限 1004( 1004)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 12月限 7872( 7872)
1月限 2( 2)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 268( 208)
TOPIX先物 12月限 467( 467)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 12月限 351( 351)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 85( 85)
TOPIX先物 12月限 130( 130)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 43)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
