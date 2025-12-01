山形県鶴岡市の老舗ミニデパート「南銀座 池田」が１７３年の歴史に幕を下ろしました。営業最終日のきのうは大勢の人が訪れ、最後の買い物を楽しんでいました。

鶴岡市の中心部にある「南銀座池田」は、１８５２年に古着店として創業。その後「池田呉服店」として、婚礼衣装や嫁入り道具の販売で業績を伸ばしました。

しかし近年では、メインターゲットの高齢化などで売り上げが落ち込み、長い歴史に幕を下ろすこととなりました。

営業最終日のきのうは、開店前から多くの常連たちが訪れ、列を作りました。

開店前に並んでいた人「車だろ？今のうち持っていけ」

店舗の入り口には自由に持ち帰ってもいいお店の備品などが並んでいます。

開店前に訪れた人「利用している、ここがメイン。着物買ったり服の質がすごくいい」

「百何年か続いたからさみしい気もする。こういう時代だからしょうがない」

■残り物に福あり！最後の下院

これまでの売り尽くしセールで売り場には少しの商品が残るのみでしたが、訪れた人は「池田」での最後の買い物を楽しんでいるようでした。

「最後だし、残り物に福あり。これは写真ですけど、私は絵を入れたい。この男そのまま飾ってもいいけどね」

「（洋服をかける？）ちがうんです。娘がほしいっていうので」

南銀座池田 池田督 社長「最終日で商品がほとんどないのにもかかわらず、こうやっておいでいただいて感謝とお礼しかありません。鶴岡の中心市街地に池田というお店があったことだけは思い出として残っていただければ」

江戸から令和まで６つの時代を駆け抜けた老舗ミニデパート「南銀座池田」。

閉店後の建物と土地の再利用は今のところ未定としていますが、池田社長は「まちの活性化に役立ててほしい」と話していました。