　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22559(　 21761)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1024(　　 724)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22184(　 21661)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 586(　　 286)
日経225ミニ　 　12月限　　　249090(　249090)
　　　　　 　 　 1月限　　　　6730(　　5730)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　87(　　　87)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 10551(　 10148)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 555(　　 555)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22718(　 22068)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 436(　　 386)
日経225ミニ　 　12月限　　　153199(　153199)
　　　　　 　 　 1月限　　　　6060(　　5060)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 103(　　 103)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2715(　　 379)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2010(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1470(　　 635)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 700(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3671(　　3671)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2998(　　1530)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　73(　　　73)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6888(　　4448)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 227(　　 227)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4793(　　4781)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　14(　　　14)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5676(　　2792)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2782(　　 482)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4537(　　4287)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 300(　　 100)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8385(　　8385)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3110(　　2046)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1130(　　 130)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5252(　　4814)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　90(　　　90)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7202(　　7176)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　20(　　　20)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2311(　　1927)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8842(　　8830)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　12月限　　　 34156(　 34156)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　59(　　　59)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 411(　　 313)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 563(　　 351)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 332(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3013(　　2078)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 580(　　 110)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 500(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 557(　　 557)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1491(　　1491)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース