外国証券 先物取引高情報まとめ（12月1日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22559( 21761)
3月限 1024( 724)
TOPIX先物 12月限 22184( 21661)
3月限 586( 286)
日経225ミニ 12月限 249090( 249090)
1月限 6730( 5730)
2月限 87( 87)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10551( 10148)
3月限 555( 555)
TOPIX先物 12月限 22718( 22068)
3月限 436( 386)
日経225ミニ 12月限 153199( 153199)
1月限 6060( 5060)
2月限 103( 103)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2715( 379)
3月限 2010( 10)
TOPIX先物 12月限 1470( 635)
3月限 700( 0)
日経225ミニ 12月限 3671( 3671)
1月限 10( 10)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2998( 1530)
3月限 73( 73)
TOPIX先物 12月限 6888( 4448)
3月限 227( 227)
日経225ミニ 12月限 4793( 4781)
1月限 14( 14)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5676( 2792)
3月限 2782( 482)
TOPIX先物 12月限 4537( 4287)
3月限 300( 100)
日経225ミニ 12月限 8385( 8385)
1月限 55( 55)
2月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3110( 2046)
3月限 1130( 130)
TOPIX先物 12月限 5252( 4814)
3月限 90( 90)
日経225ミニ 12月限 7202( 7176)
1月限 20( 20)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2311( 1927)
3月限 29( 29)
TOPIX先物 12月限 8842( 8830)
3月限 8( 8)
日経225ミニ 12月限 34156( 34156)
1月限 59( 59)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 411( 313)
TOPIX先物 12月限 563( 351)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 332( 0)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 3013( 2078)
3月限 580( 110)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 500( 0)
3月限 500( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 557( 557)
TOPIX先物 12月限 1491( 1491)
日経225ミニ 1月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
