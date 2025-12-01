「日経225オプション」12月限プット手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ビーオブエー証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
楽天証券 14( 14)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 12( 4)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 7)
松井証券 3( 3)
SBI証券 14( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 101( 1)
UBS証券 200( 0)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
バークレイズ証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
