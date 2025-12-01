「日経225オプション」12月限プット手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
楽天証券 10( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
シティグループ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 477( 177)
三菱UFJeスマート 71( 71)
楽天証券 32( 32)
SBI証券 54( 30)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
BNPパリバ証券 15( 15)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
バークレイズ証券 300( 0)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
シティグループ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 166( 166)
BNPパリバ証券 59( 59)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SBI証券 20( 16)
フィリップ証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 11( 11)
楽天証券 6( 6)
ビーオブエー証券 1404( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
ゴールドマン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
広田証券 1( 1)
JPモルガン証券 600( 0)
UBS証券 150( 0)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
インタラクティブ証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
