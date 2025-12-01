男性11人組グループ「JO1」の鶴房汐恩が12月31日を持って所属事務所「LAPONEエンタテインメント」との専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動終了することが発表された。

鶴房を巡っては、過去にオンラインカジノを利用していたことが判明。6月に活動休止を発表していた。

所属事務所LAPONEエンタテインメントは「このたび、弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と発表。

「活動休止期間中、再開の可能性について、本人と弊社および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました。その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」と説明した。

鶴房はグループの公式サイトを通じ「JAMの皆さま、お久しぶりです。鶴房汐恩です。活動休止をしてから約5ヶ月が経ちました。この期間で色々考える時間もあり、契約の更新をせず、JO1の活動を終了するという判断をいたしました」とコメント。

「復帰を待っていてくださったJAMの方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました」と説明した。

なお、鶴房の活動休止で開催が延期となっていたサイン会やトーク会などのイベントは、12月中の開催が決定。鶴房が久しぶりにファンの前に姿を見せることになる。