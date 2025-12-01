「日経225オプション」12月限コール手口情報（1日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 165( 6)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 159( 0)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
