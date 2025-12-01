「日経225オプション」12月限コール手口情報（1日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
SBI証券 8( 4)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 400( 0)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 53( 53)
ABNクリアリン証券 39( 39)
BNPパリバ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 2( 0)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
SBI証券 34( 24)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
楽天証券 23( 23)
松井証券 14( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
安藤証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
ビーオブエー証券 900( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 38( 12)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 293( 68)
東海東京証券 30( 30)
松井証券 12( 12)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 27( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
三菱UFJ証券 225( 0)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
SBI証券 8( 4)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
みずほ証券 400( 0)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 53( 53)
ABNクリアリン証券 39( 39)
BNPパリバ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 2( 0)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
SBI証券 34( 24)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
楽天証券 23( 23)
松井証券 14( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
安藤証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
ビーオブエー証券 900( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 38( 12)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 293( 68)
東海東京証券 30( 30)
松井証券 12( 12)
SBI証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 27( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
三菱UFJ証券 225( 0)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース