¡¡¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÂåÉ½¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÈï¹ð¤¬£±£±·î£²£¸ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÂáÊáÃ×½ýÍÆµ¿¤ÇÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÈï¹ð¤Ï£¶·î¤ÎÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»ÔµÄÁª¤Ç£Î£È£ËÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç±éÀâ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¹³µÄ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¼¸Ë¸©À¯¤òÀµ¾ï¤ËÌá¤¹²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤Ç¡Ö¥É¥ó¥Þ¥Ã¥Ä¡×Ì¾µÁ¤ÎÃËÀ¤ò»ä¿ÍÂáÊá¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅÞ°÷£²¿Í¤Ë»Ø¼¨¡£¹´Â«¤·¤¿ºÝ¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Èï¹ð¤ÏÂáÊá¸å¡¢£··î¤Î»²±¡Áª¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÇÂÐÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÀè·î£²£°Æü¤ËµÜ¾ë¸©·Ù¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢ÂáÊáÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£