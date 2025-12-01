“レトロ×今っぽ” の新境地――Bluetooth対応カセットプレーヤー「WE-001」登場
完実電気は、フランスのオーディオブランド「We Are Rewind」の取り扱いを開始し、Bluetooth対応のポータブルカセットプレーヤー「WE-001」を2025年12月5日に販売開始します。公式オンラインストアでの販売価格は2万5780円（税込）。
記事のポイント
Z世代にも人気のカセットテープを再生できるポータブルなカセットプレーヤーが登場。レトロポップなデザインだけでなく、Bluetooth対応といった今どきの機能性も備えているので、ちゃんと“使える”性能に仕上げられています。
本製品は、美しく堅牢なアルミニウム製ボディに、Bluetooth 5.1 機能と充電式バッテリーを搭載したカセットプレーヤー。有線イヤホンやヘッドホンのほか、ワイヤレスイヤホンやワイヤレススピーカーなどでも音楽を楽しめます。
さらに、3.5mmRCAプラグによるステレオ録音対応。かつてのように自分だけのミックステープを作れる録音機能も備えています。
Type I〜IVすべてのコンパクトカセットに対応しています。
充電時間は約4〜5時間（充電時の電池残量による）、連続再生は約10〜12時間。
We Are Rewind
「WE-001」
発売日：2025年12月5日
実売価格：2万5780円（税込）
