完実電気は、フランスのオーディオブランド「We Are Rewind」の取り扱いを開始し、Bluetooth対応のポータブルカセットプレーヤー「WE-001」を2025年12月5日に販売開始します。公式オンラインストアでの販売価格は2万5780円（税込）。

「WE-001」

記事のポイント Z世代にも人気のカセットテープを再生できるポータブルなカセットプレーヤーが登場。レトロポップなデザインだけでなく、Bluetooth対応といった今どきの機能性も備えているので、ちゃんと“使える”性能に仕上げられています。

本製品は、美しく堅牢なアルミニウム製ボディに、Bluetooth 5.1 機能と充電式バッテリーを搭載したカセットプレーヤー。有線イヤホンやヘッドホンのほか、ワイヤレスイヤホンやワイヤレススピーカーなどでも音楽を楽しめます。

さらに、3.5mmRCAプラグによるステレオ録音対応。かつてのように自分だけのミックステープを作れる録音機能も備えています。

Type I〜IVすべてのコンパクトカセットに対応しています。

充電時間は約4〜5時間（充電時の電池残量による）、連続再生は約10〜12時間。

カラー：Serge (オレンジ)

カラー：Kurt (ブルー)

カラー：Ketih (グレイ)

カラー：Amy (ブラック & イエロー) 一部販路限定モデル

カラー：Edith(ピンク&グリーン) 一部販路限定モデル

We Are Rewind 「WE-001」 発売日：2025年12月5日 実売価格：2万5780円（税込）

The post “レトロ×今っぽ” の新境地――Bluetooth対応カセットプレーヤー「WE-001」登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.