三重県鈴鹿市の金属加工業「森溶接創作所」は１日、小学６年生ライダー・吉村錬太朗（れん）君のスペイン・ミニＧＰ世界大会挑戦と、次世代ライダーの練習環境づくりを目的としたクラウドファンディングが支援総額２８１万４０００円（支援者１２７人）が集まったと発表した。達成率は４０１％（目標７０万円） を記録した。

れん君は、国内ミニＧＰカテゴリーでチャンピオンを獲得し、今年１１月にスペイン・バレンシアで開催されたＦＩＭ ＭｉｎｉＧＰ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｉｅｓ（ＭＯＴＯＭｉｎｉ）世界大会に、日本代表として出場した小学生ライダー。今後の活動費、海外遠征にかかる家族の渡航費、安全なチャレンジのための装備・トレーニングなど、継続的なチャレンジには大きな負担がかかるため、「小６ライダーれん君、世界へ！」のプロジェクトが立ち上がった。支援金は初日でファーストゴールを突破し、セカンドゴールも達成した。

スペインの大会は世界中から集まったキッズ・ジュニアライダーの全４４台が出走し、決勝２３台枠をかけて争われる厳しい戦い。クラファンの「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」の公式ホームページによると、れん君は決勝でアジア最上位の９位に。今後の成長にとって大きな財産になった。

支援金は鈴鹿エリアでジュニア向け練習場の整備スタートや、新製品開発などに使われる。

代表の森周平氏は「今回のクラファンは、れん君のスペイン遠征を叶えるためのプロジェクトであると同時に、『日本のキッズが世界を目指しやすくなる土台をつくる』ための最初の一歩だと考えています」とコメント。「いただいたご支援を、れん君のこれから１０年の成長と、その先の世代の子どもたちにつながる“仕組み”と“場づくり”に変えていけるよう、地に足をつけて進んでいきます」と次世代ライダーの成長を後押ししていく。