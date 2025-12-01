¡Ú£Î£Ð£Â¡Û£Ã£Ó¤Î³«ºÅÊý¼°ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆµåÃÄ¤¬°Õ¸«¸ò´¹¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Íý»öÄ¹¤Ï¡ÖÍèµ¨¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹¤ò»ëÌî¤ËµÄÏÀ¡×
¡¡£Î£Ð£Â¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤È£±£²µåÃÄ¤ÎÍý»ö²ñ¡¦¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Î³«ºÅÊý¼°¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆµåÃÄ¤¬°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£
¡¡µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï£¶Àï£´¾¡À©¤Ç£±°ÌµåÃÄ¤Ë£±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Íý»öÄ¹¤Î°æ¾åÃÒ¼£¡¦³ÚÅ·µåÃÄ¼èÄùÌò¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹¤ò»ëÌî¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£Î£Ð£Â¤ÎÃæÂ¼¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Öº£¤ÏµÄÏÀ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Êý¸þÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤È¤á¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£ÂçÀª¤¬¤½¤Ã¤Á¡ÊÊÑ¹¹¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£