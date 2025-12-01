7月に突如新疆ウイグル自治区党書記を退任した馬興瑞政治局員が先月28日の政治局集団学習を欠席した。先月30日には馬氏と新疆勤務が重なる陳偉俊新疆ウイグル自治区政府商務副主席が厳重な規律違反容疑で調査を受けていると中央規律検査委が発表した。

先月28日に党中央政治局集団学習を報道した中国中央放送（CCTV）のメインニュースは馬氏なしで王毅外相が上座に座った場面を放映した。姓の画数に基づく政治局員の席配置規定により馬氏は王外相の前に座らなければならないと中央政界動向に明るい香港星島日報が指摘した。

党中央は7月1日、6月政治局会議翌日に突然新疆党書記交代を発表した。陳小江中央統一戦線工作部副部長が馬氏に代わり新疆党書記に栄転し、馬氏は「別途任用」を明らかにしたが5カ月が過ぎたこれまで職務を割り当てられていない。ただ馬氏は9月3日の天安門軍事パレードだけでなく政治局集団学習に参加し失脚説を払拭させてきた。

1959年生まれで今年66歳である馬氏は習近平主席の彭麗媛夫人と同じ山東省鄆城出身だ。政界入りするまで宇宙分野に従事し中国の有人宇宙船プロジェクトである神舟7〜10号打ち上げを成功させた。「若き宇宙司令官」と呼ばれた彼は2013年3月に工業情報化部副部長（次官）として政界にデビューし、広東省でキャリアを積んで中央政界のダークホースに分類された。

習主席の3期執権が確定した2022年の第20回党大会を1年後に控えた2021年に新疆党書記に栄転し権力序列24位圏である政治局員になった。

中国政界の粛清のメスは軍部から政界に移る様相だ。反腐敗機関である党中央規律委は先月30日、新疆自治区政府の10人の副主席のうち序列が最も高い陳偉俊商務副主席の落馬を発表した。彼は先月21日の会議に参加したのち公開席上から消えた。

59歳の陳偉俊氏は長い間習主席の政治的故郷と呼ばれる浙江省の政界でキャリアを積んだ。浙江省最年少副省長記録を持つ陳氏は温州市書記を最後に2021年5月に新疆へ移り次の党商務副主席兼党副書記として馬氏を補佐した。

新疆では先月1日に1970年生まれの金之鎮政協副主席が、先月10日には馬志軍ウルムチ市副書記兼政法委書記が厳重な規律違反容疑で調査を受けるなど高位職の失脚が続出している。

一方、馬氏が参加しなかった政治局集団学習には党権力序列7位の李希中央規律検査委書記も参加しなかった。李書記の不参加をめぐっては馬氏の調査と関連があるという見方が出ている。