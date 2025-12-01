「短め苦手」な40・50代へ → 下ろしても結んでもキマる♡【ミディアムレイヤー】

短めのヘアスタイルに抵抗がある40・50代におすすめなのが、「ミディアムレイヤー」。肩にかかる長さをキープしつつ、軽やかさや若々しさを演出できるのがポイントです。下ろせば自然な動きで女性らしくきまり、結べばすっきりとまとまるので、忙しい大人女性の日常にもマッチ。今回は、40・50代におすすめなミディアムレイヤーをピックアップします。

レイヤーが毛先に動きをプラス

毛先の動きが軽やかな印象を与えるミディアムレイヤー。程よく重さを残していることで、上品な雰囲気に仕上がっています。ヘアスタイリストの@kaihatsu_tomoyaさんは、「長さを変えなくても髪型は変わります」とコメント。長さを変えずにイメージチェンジをしたい人にもぴったりです。

ふんわりとしたボリューム感が華やか

こちらのミディアムレイヤーは、ふんわりとした仕上がりが華やかな雰囲気です。ヘアスタイリストの@ofuke_akifumicasiiさんは、「内巻きのくるくるドライヤーのみで簡単スタイリング」とコメント。ボリューム感を演出できるので、ペタンコ髪が気になる大人世代にもぴったりかも。

レイヤーを活かして旬なシルエットに

こちらのミディアムレイヤーは、レイヤーを活かしたウェーブが柔らかい雰囲気です。ヘアスタイリストの@tomomi__hairさんによると、「正面から見るとくびれっぽくなってます」とのこと。トレンド感を取り入れながら、落ち着いた印象に仕上がっています。

自然な揺れ感がこなれた雰囲気

こちらは、ヘアスタイリストの@katayu1204さんが「世代問わず人気のヘアスタイルです！」とコメントしているヘアスタイル。レイヤーによって毛先に軽さが出ることで、自然な揺れ感を楽しめそうです。細かなハイライトがミディアムレイヤーの立体感を引き立てています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@ofuke_akifumicasii様、@tomomi__hair様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri