富士フイルム、「X half」の購入で15,000円キャッシュバック
富士フイルムは12月1日、コンパクトデジタルカメラ「X half」の購入で15,000円をキャッシュバックする「X half クリスマスキャンペーン」を開始した。期間内に購入のうえ申し込むと、15,000円をキャッシュバックする。購入対象期間は2025年12月31日まで。
ハーフサイズのフィルムカメラ特有のアナログな写真表現や撮影体験をデジタルで再現した「X half」
キャンペーンの応募は、フジフイルムモールから「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録と対象商品の製品登録を実施し、専用申込用紙をダウンロードして郵送で申し込む必要がある。郵送の応募締切は2026年3月2日（月）当日消印分まで。
X halfは、ハーフサイズのフィルムカメラ特有のアナログな写真表現や撮影体験をデジタルで再現したコンパクトデジカメ。カメラを横に構えた際に縦位置で撮影できるなど、個性的な仕掛けを備える。メーカー直販サイトでの価格は118,800円。
センサーが縦長なので、背面液晶も縦長となる
ハーフサイズのフィルムカメラ特有のアナログな写真表現や撮影体験をデジタルで再現した「X half」
X halfは、ハーフサイズのフィルムカメラ特有のアナログな写真表現や撮影体験をデジタルで再現したコンパクトデジカメ。カメラを横に構えた際に縦位置で撮影できるなど、個性的な仕掛けを備える。メーカー直販サイトでの価格は118,800円。
センサーが縦長なので、背面液晶も縦長となる