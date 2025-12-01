サッカーJ1リーグの清水エスパルスが1日、依田光正コーチ、上野優作コーチ、古川昌明GKコーチ、古邊考功フィジカルコーチの4人が退任することを発表しました。各コーチがクラブ公式HPを通じて、コメントを発表しています。

11月29日には、2023年より指揮を執った秋葉忠宏監督の退任を発表。残り1節となった今シーズンは、勝ち点「44」の13位につけ、J1残留こそ決めましたが、来シーズンの飛躍を狙い、スタッフの刷新を図ります。

【各コーチの退任コメント】※一部抜粋

▽依田光正コーチ

ホームでもアウェイでもあの大声援に心が震え何度も勇気付けられました。共に戦えて幸せでした。今後の選手の成長、活躍、そして、クラブの発展を心から応援しております。最終戦もONE FAMILYで戦いましょう！

▽上野優作コーチ

秋葉監督の元、サッカーが根付いている街、静岡・清水で仕事ができたことを誇りに思っています。そして何よりも、皆様の大声援がいつもチームを後押ししてくれました。本当にありがとうございました。

▽古川昌明GKコーチ

3年間共に戦った全ての方々に感謝致します。ありがとうございました。

▽古邊考功フィジカルコーチ今季はクラブにとって3年振りのJ1の舞台となり、厳しい戦いが続きましたが、皆様からの力強いご声援に支えられ、チームとしてJ1残留という最低限の使命を果たすことができました。来季はチームに携わることが叶いませんが、清水エスパルスのさらなる発展とJ1での飛躍を心よりお祈り申し上げます。