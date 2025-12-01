JO1鶴房汐恩が年内で活動終了 協議重ねるも本人の「強い意向」で決定【全文】
【モデルプレス＝2025/12/01】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の鶴房汐恩が、年内をもってLAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了することがわかった。12月1日、所属事務所の公式サイトにて発表された。
所属事務所は「鶴房汐恩に関するご報告」と題したお知らせを掲載。「このたび、弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と現在活動休止中の鶴房の今後について伝えた。
活動休止期間について「再開の可能性について、本人と弊社および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました」と明かし「その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」と本人の強い意向で活動終了という結論に至ったことを説明。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と謝罪し、「今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と結んでいる。
また、同タイミングで鶴房からのコメントも公開された。「この期間で色々考える時間もあり、契約の更新をせず、JO1の活動を終了するという判断をいたしました。復帰を待っていてくださったJAMの方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました」と経緯を説明した。
そして「メンバーのことは今も大好きですし、JAMのみんなのことも大好きです。感謝してもしきれないと思っております。これからもメンバーの活動を応援していきます。同じ活動ができなくなりますが心は一つです」とメンバーやファンへの思いを記し、最後には「JAMの皆さま、オーディションも含めて約6年半の間、僕を、そしてJO1のメンバーとして応援してくださってありがとうございました。みんな大好きです」と結んでいる。
鶴房は、過去にオンラインカジノを利用していた事実が判明。6月16日に書類送検されたと報じられ、8月に賭博罪で略式起訴されたことが発表された。
JO1は2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人で結成され、2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出場。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させ、グローバルに活躍を広げていた。デビュー以来11人で歩んできた中、初のメンバーの脱退となる。（modelpress編集部）
日頃より、LAPONEエンタテインメント並びに弊社所属アーティストの活動にご支援・ご高配を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。
活動休止期間中、再開の可能性について、本人と弊社および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました。その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました。
日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
※延期しております特典会につきましてはJO1 OFFICIAL SITEにて詳細をお知らせします
