

10月の1位に輝いた井口裕香の『恋する沖縄。』（撮影：HIROKAZU）



『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2025年10月期デジタル写真集ランキングを週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中だ。1位を井口裕香による『恋する沖縄。』（撮影：HIROKAZU）が獲得した。

【写真】10月にランクインした写真集

本作品は、圧倒的な美BODYでグラビア界を席巻中の人気声優・井口裕香の最新作。今回は2泊3日の沖縄ロケ。プールや海や川で、開放的な自然を感じた姿をたっぷり撮り下ろし、井口は豊満なスタイルを惜しみなく披露。その美しさは、太陽が嫉妬しそうなほどだ。

動画では、井口本人によるメッセージを紹介。「見てくださる方と一緒に旅行しているような、沖縄の温度や湿度を感じてもらえるような、そんなお写真になっているといいな、と思いながら撮影に臨みました。なるべく気取らずに、自然体なわたしを詰め込んでおります！」と撮影への想いやこだわりを披露。

「自然いっぱい！ 川は澄んでいて綺麗だし、空は青くて太陽はぴかぴか！ 海はエメラルドグリーンみたいな色で、食べ物はどれも美味しくて、撮影チームみんなで和気藹々（あいあい）とたのしく、東京ではなかなか見られない・感じられない経験をたくさんさせていただけました！」と現場の様子を生き生きと明かした。

また「個人的には、まるっとしたおしりを見ていただきたいです！ おしりの丸さと高さと大きさを出せるように、日々トレーニング頑張っています！ 理想的なお尻に近づけるように、まだまだ、もっともっと、トレーニング頑張ります！」と見どころや今後の意気込みまでも述べている。



井口裕香の『恋する沖縄。』（撮影：HIROKAZU）



2位はタレント・インフルエンサーとして活動するねおの『ねおism.』（撮影：カノウリョウマ）。

本書は、彼女にとって初めてのグラビアを収めたファーストデジタル写真集。2泊3日の沖縄ロケで、水着とランジェリーを解禁した。本編ではかわいすぎるTシャツから、本人の希望により実現したドレスなど全11着を撮り下ろし。沖縄のビーチや街中を歩き、ホテルのベッドへ。開放的な笑顔からしっとり大人っぽい姿までのグラデーションが楽しめる。



ねおの『ねおism.』（撮影：カノウリョウマ）



3位はグラビア界の"ラスボス"こと豊島心桜の『豊島心桜史上、最上級の"わがままボディ"』（撮影：栗山秀作）。

こちらは初のカレンダーブック（12月1日発売）の撮り下ろしをパッケージしたデジタル写真集。ロケ地はインドネシア・バリ島。綺麗な海やヴィラで、グラビアデビュー以来、最上級に仕上がった"わがままボディ"を惜しみなく披露している。その唯一無二の迫力に見惚れること必至の内容で、ぜひカレンダーブックとともに楽しみたい。



豊島心桜の『豊島心桜史上、最上級の



4〜10位は以下の通り。

4位 『世界の中心で』姫野ひなの(#Mooove!)（撮影：桑島智輝）

5位 『Quartet』笠間淳 狩野翔 熊谷健太郎 梶原岳人（撮影：角田航）

6位 『荒野に咲く』宇咲（#ババババンビ）（撮影：佐藤裕之）

7位 『抱えてみろよ！』囲碁将棋（撮影：加賀翔〈かが屋〉）

8位 『言葉なんていらない』青山ひかる（撮影：前康輔）

9位 『NIPPONグラドル59人』NIPPONグラドル59人（撮影：LUCKMAN、藤本和典、佐藤佑一、カノウリョウマ）

10位 『帰ってきたよ、福江島〜prologue〜』新谷姫加（撮影：前康輔）

4位となった『世界の中心で』は、アイドルグループ「#Mooove!」の青色担当、姫野ひなのの最新作。

ここ数年の間に大きく成長し、大人気アイドルの道を突っ走っている彼女の新境地を披露。中華料理店で、古着屋で、エプロン姿を披露したり、高い位置でポニーテールを揺らしたり。どんな場所でもきらりと輝く身長148cmのトランジスタグラマーな魅力が、たっぷり詰まっている。



姫野ひなの(#Mooove!)の『世界の中心で』（撮影：桑島智輝）



『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025』で準優勝に輝いた40代コンビ「囲碁将棋」が発売したまさかのデジタル写真集『抱えてみろよ！』（撮影：加賀翔〈かが屋〉）が、7位を獲得。

本編では、休日のふたりをイメージしたカットから、根建（ねだて）が憧れる「デヴィッド・ボウイ」、そして文田（ふみた）が憧れる「K-POPアイドル」に扮装したミラクルコラボカット、スーツ姿まで。まだ見たことないふたりの姿がたっぷりと楽しめる。なお撮影はカメラマンは人気お笑いコンビ〈かが屋〉の加賀翔が担当している。



囲碁将棋の『抱えてみろよ！』（撮影：加賀翔〈かが屋〉）



9位となったのは、週プレ50周年から続いている「50人グラビアシリーズ」の最新作『NIPPONグラドル59人』（撮影：LUCKMAN、藤本和典、佐藤佑一、カノウリョウマ）。

今年は59周年につき、59人の現役トップグラドルが大集結。全ページにわたって、プールや川で、大はしゃぎする美女、美女、また美女。撮影が進むにつれてカラダが絡み合い、各所から艶めかしい声があがり、ラストはびしょ濡れになってカオス。年に1回の盛大なアニバーサリーグラビアが堪能できる。



『NIPPONグラドル59人』（撮影：LUCKMAN、藤本和典、佐藤佑一、カノウリョウマ）



このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2025年10月1日〜31日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで見ることができる。

【https://youtu.be/6juEwm7vhGQ?si=SXeFutnSQ64Y_kiQ】