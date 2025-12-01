大型犬のハウスをふと覗いてみたら、そこには思わず二度見してしまう“寄り添い寝”の光景が。動画は記事執筆時点で188万回以上再生され、「秘密基地みたい」「なんやこの幸せ空間は…」といったコメントが集まり、反響を呼んでいます。

【動画：小さな男の子が『大型犬のハウスで寝てしまった』結果→邪魔かなと思いきや…愛を感じる『まさかの光景』】

大型犬のハウスを覗いてみると…？

Instagramアカウント「duffy_tommy1227」に投稿されたのは、ハウスの中で一緒に眠るワンコと男の子の様子。

ラブラドールレトリバーの「ダッフィー」ちゃんと、7歳の男の子はいつも仲良しの名コンビ。この日も、ダッフィーちゃんのハウスが静かだったためママさんがそーっと覗いてみることに。するとそこには、ダッフィーちゃんにぴたりと寄り添って眠る男の子の姿があったそうです。

男の子はベージュのもこもこルームウェアを着ており、ダッフィーちゃんと同じ色合い。「ダッフィーみたいになれるから欲しい！」と本人が選んだ服だそうで、並んで寝ている姿はまるで本物の兄妹のようです。

そーっと救出作戦

スヤスヤと寝息を立てて気持ちよさそうに寝るふたり。起こすのは気が引けるものの、このままハウスで寝かせるわけにもいかず、パパさんが救出に挑むことにしたそうです。

頭の下に手を添えて、そーっと、そーっと引き上げて寝室へ。起こさないように運ぶというミッションはなかなかの難度ですが、なんとか成功したとのこと。

やっと広々寝られる…と思いきや？

男の子を運び出すと、ハウスの中は一気に広々空間に。ダッフィーちゃん的には「やっと伸び伸び寝られる…」となるのかと思いきや、むしろぽつんと取り残されて寂し気な表情に見えたそうです。

結局、すぐにダッフィーちゃんも男の子を追いかけて寝室へ行くことに。

ダッフィーちゃんは普段から家族に「寝かしつけのプロ」と言われている存在で、男の子もそばにいると安心して眠れるのだとか。小さな男の子の成長をそっと見守ってきたダッフィーちゃんは、まるで子守のような存在なのかもしれません。

この動画は、Instagramで188万回以上再生され、話題に。 コメント欄には「なんやこの幸せ空間は…」「癒しでしかない」「秘密基地みたい」「一緒がよかったのに…っていう表情が可愛い」など、ふたりにほっこりした人の声が多く寄せられています。

Instagramアカウント『duffy_tommy1227』さまでは、他にもダッフィーちゃんと男の子の尊すぎるやり取りがたくさん投稿されています。ふたりの仲良しな日常が気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「duffy_tommy1227」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。