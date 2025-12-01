¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡ÙÉðÅÄ°ìµÁ¤éÀ½ºî¿Ø¤¬À©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Àï¾ì±Ç²è¡×
¡¡¡Öµ¢´Ô¼Ô¤¿¤Á¤Îµ²±¥ß¥åー¥¸¥¢¥à³«´Û25¼þÇ¯¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÂèÆóÉô¡Ú±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー－³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«－¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡Û¡×¤¬¿·½É½»Í§¥Ó¥ë¤Ë¤Æ11·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢´ÆÆÄ¤Îµ×»ü¸çÏº¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ°ìµÁ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÀÐÀî·¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡ßÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈºîÉÊ¤ò»Ä¤¹¡É°ÕµÁ¡¡¡Ö¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤ÎÌÊÌÓ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×
¡¡½ªÀï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÎÀï¶É¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ19Ç¯9·î15Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÎÀï¤¤¡×¤È¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º2Ç¯´ÖÀøÉú¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿34¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡£¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ´Ý¶ÑÌò¤ÇÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÅÄ´Ý¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡¦µÈÉß²Â½õ¤òÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ²±¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°°ÕµÁ¤Î²¼¡¢¸¶ºîÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤«¤é±Ç²è²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÀïÁè¡É¤È¤¤¤¦½Å¤¤¥Æー¥Þ¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Îº¤Æñ¤µ¤ÈÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÂè1Éô¤Ï¡¢¡ØÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÉÍ°æÏÂ»Ë¡ÊÄëµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¶µ°éÊ¸²½³Ø²Ê¶µ¼ø¡Ë¡¢¡Ø»ÄÎ±ÆüËÜÊ¼ ¥¢¥¸¥¢¤ËÀ¸¤¤¿°ìËü¿Í¤ÎÀï¸å¡Ù¤ÎÃø¼ÔÎÓ±Ñ°ì¡ÊÆó¾¾³Ø¼ËÂç³ØÊ¸³ØÉôÎò»ËÊ¸²½³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ±´Û´ÛÄ¹¤ÎÁýÅÄ¹°¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖÀï¾ì¤Îµ²±¡¢Àï¸å¤Îµ²±¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤«¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂè2Éô¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎËÁÆ¬¡¢¸¶ºî¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÉðÅÄ¤Ï¡¢Àï¸å70¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2015Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤Ø°ÖÎîË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¤½¤ÎÅç¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Àï»Ë¸¦µæ²È¤ÎÊ¿ÄÍËï½ï¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤¬ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉðÅÄ¤Ï¾¦¶ÈÌ¡²è¤È¤·¤ÆÀïÁè¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¡²è¤Ï´ðËÜÅª¤Ë³Ú¤·¤à¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÀïÁè¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤±¤ÐÉÁ¤¯¤Û¤É³Ú¤·¤µ¤«¤é¤ÏÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ï¢ºÜÅö½é¤Ï¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®¸ù¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ò¡È¶ÌºÕ¡É¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ÆÏ¢ºÜ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ÌºÕ¸å¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤¿¤Á¤Î²á¹ó¤ÊÀøÉúÀ¸³è¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸´Ô¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ìºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿µ×»ü¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤È¤·¤ÆËÜºî¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¤¬¤¢¤ëÂêºà¤À¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÀ©ºî¤ËÎ×¤ó¤À¤È¸ì¤ë¡£À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤Ø¼èºà¤ËÉë¤¤¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»ñÎÁ¤Ç¸«¤ë°õ¾Ý¤è¤ê¤âÅç¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¹¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ä9¥¥í¡¢²£3¥¥í¤ÎÅç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë2Ç¯´Ö¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊÄºÉ´¶¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¡¢±Ç²è¤Î¶õµ¤´¶¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¾å¤Ç¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤ËµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î»Ä¹ó¤µ¤ò¤¤¤«¤Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¸½ºß¡¢»Ë¼Â¤ÎÀïÁè¤ÎÁ°Àþ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ï¤è¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤¬´Õ¾ÞÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡ÖR15¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤â½õ¸À¡¦»ØÆ³¤¬¤¢¤ì¤Ð´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡ÖPG12¡×¶èÊ¬¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö²á¾ê¤Ë»Ä¹ó¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢åºÎï»ö¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤È±³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ËÉå¿´¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤¬Â»²õ¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÇÌÌ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤»¤Ê¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢ÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤òÈò¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢PG12¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÉ½¸½¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£µ×»ü¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¤ÊÉ½¸½¤Ë¤·¤Æ±³¤òÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀïÁè¤òÃÎ¤ëÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¶¹´Ö¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢±Ç²èÎÑÍýµ¡¹½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é½õ¸À¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢À©ºî¿ÍÁ´ÂÎ¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤É¤¦¤Ë¤«ËÜºîÉÊ¤òRG12¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÉðÅÄ¤â¡Ö¸¶ºî¤ò½ñ¤¯»þ¤Ë¤â¼ã¤¤¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£3Æ¬¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÅù¿È¤ÇÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¿ÍÂÎ·çÂ»¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Ä¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·üÇ°¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë³¨ÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é´ÑµÒ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ø¤Î·üÇ°¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÉÁ¼Ì¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ê¼Â¼Ì¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ËÉ½¸½¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Àï¾ì±Ç²è¡×¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£µ×»ü¤Ï¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤òÈþ¤·¤¤³¨ÍÕ½ñ¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¸½¼Â¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÉðÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò±Ç²è¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¸¶ºî¡¢¤½¤·¤Æ»Ë¼Â¤Ø¤È¶½Ì£¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë