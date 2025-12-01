クマの出没が相次いでいます。

【画像】中学校の敷地内からクマ

山形市では土曜日から日曜日にかけてクマが立て続けに確認され周辺では警戒が続いています。

こちらは、きのう山形市内で撮影された映像です。画面右側に見えるのは中学校です。

パトカーが付近を警戒する中、中学校の敷地からクマが現れました。

「クマいます。クマいますよ！クマいます。外出ないで！外出ないで、クマいます」

きのう敷地内でクマが確認された山形市立第十中学校ではきょう、周辺を教員が警戒する中での登校となりました。

■住宅街や病院近くでもクマ目撃

この週末、山形市内ではクマの出没が相次ぎました。

おとといには夕方から夜にかけて、桜田西の住宅街や飯田西の山形大学附属病院近くでクマが目撃されました。

きのうは、午前５時前にあかねヶ丘にクマが出没したのを皮切りに、富の中、南館などで目撃情報が相次ぎました。



そして、きのう午前６時ごろ、山形市立第十中学校の敷地内にクマがいるのが目撃されます。ドライブレコーダーの映像はその時に撮影されました。

山形市内ではクマのフンも相次いで発見されています。





また、きょう午後２時ごろには吉原三丁目の路上と漆山の農地でもクマがそれぞれ１頭目撃されています。

冬眠の時期になってもクマの出没が後をたたないことから、県は先月までとしていた「クマ出没警報」を今月末まで延長しました。

クマが市街地に出没した際は屋内に避難し、安全が確認されるまで外に出ないなどクマに警戒するよう呼びかけています。